L’inflammation persiste

Par rapport aux personnes en bonne santé, les porteurs du VIH présentent une moins bonne connectivité des neurones. Or, « il est très rare de détecter des modifications de la structure ou de la fonction cérébrale chez des jeunes gens, sauf en présence d’une maladie neurologique sérieuse », souligne Christopher Pawela, rédacteur en chef de la revue où ces résultats sont publiés.

Ces altérations se traduisent par plus de difficultés d’apprentissage et de mémorisation. En cause, selon les chercheurs, l’inflammation liée à la présence du VIH dans le cerveau. En effet, le virus franchit la barrière hémato-encéphalique, censée protéger l’organe, dans les 8 jours suivant l’infection. Il y persiste même sous traitement. D'ailleurs, les troubles cognitifs associés au VIH sont un fait connu des spécialistes.





35 % de quinquagénaires

Les dégâts du VIH sont loin de se limiter à la matière grise. Cela ne fait plus de doute : le virus accélère le vieillissement de ses hôtes. Et cela de manière polyvalente. Selon Sidaction, les personnes séropositives de 55 ans et plus souffrent trois fois plus de pathologies associées que les septuagénaires non infectés. Le risque d’infarctus est, par exemple, doublé du fait de l’inflammation chronique.

La population vieillit, et les séropositifs aussi. Sur les 150 000 personnes vivant avec le VIH en France, 35 % ont dépassé la barre des 50 ans. Une source d’inquiétude pour eux. Et pourtant, la société française ne semble pas s’y être préparée. « Il n’était pas programmé que ces personnes vivent si longtemps, confiait en décembre le vice-président d’AIDES, Alain Bonnineau. Aucun dispositif ne les a pris en compte. » Preuve de plus, s'il était besoin, que le VIH n'est pas une maladie chronique comme les autres.