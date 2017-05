Sida : les patients ont gagné 10 ans d'espérance de vie avec les trithérapies

C’est une bataille de gagnée mais la guerre n’est pas terminée. En Europe et en Amérique du Nord, l’espérance de vie des patients infectés par le virus du sida a augmenté de dix ans, se rapprochant ainsi de celle de la population générale (78 ans) : 73 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes.

L’étude, publiée dans The Lancet HIV, relayée par l’AFP et plusieurs sites d’information, se base sur les données de 88 504 patients de 18 pays d'Europe et d'Amérique du Nord qui ont débuté un traitement entre 1996 et 2010.



L’année 1996 correspond à l’arrivée des trithérapies. Ces « combinaisons d'antirétroviraux sont utilisées dans le traitement du sida depuis 20 ans, souligne Adam Trickey l'un des auteurs de l'étude (Université de Bristol), mais les médicaments récents ont moins d'effets secondaires, obligent à prendre un nombre moins élevé de cachets, empêchent davantage le virus de se reproduire et de résister au traitement ».

D’ailleurs, plus les dates d’entrée dans la maladie sont récentes et plus le nombre de décès liés au virus diminue.



Mais selon les experts, ce n’est plus l’amélioration des traitements qui permettra de réduire la mortalité des patients. Pour Adam Trickey, « nous devons maintenant nous focaliser sur les questions liées au bon suivi des traitements, au diagnostic tardif de l'infection au VIH ainsi qu'au diagnostic et au traitement des affections associées ».



Depuis vingt ans, la science a permis de contrer le virus en l’empêchant de se reproduire et d’effondrer le système immunitaire, elle doit maintenant permettre aux patients de s’en affranchir.

Et la communauté internationale doit poursuivre avec plus de détermination la bataille du Sud. En Afrique, l’espérance de vie est de 60 ans avec de grandes disparités d’un pays à l’autre.

Regardez l'Invité santé avec Jean-Luc Roméro (ELS)

diffusée le 17 novembre 2016