Les vagues de chaleur feraient vieillir plus vite

L'ESSENTIEL Les habitants des quartiers qui sont exposés à plus de jours de forte chaleur, présentent un vieillissement plus rapide que les autres.

Toutefois, les premiers effets sur l'âge cellulaire peuvent être observés dès 7 jours.

Les chercheurs encouragent les responsables de l'urbanisme "à prendre en compte les mesures d'atténuation de la chaleur et les caractéristiques adaptées aux personnes âgées lorsqu'ils modernisent les infrastructures des villes".

Si vous avez dépassé la cinquantaine, méfiez-vous des vagues de chaleur. Une nouvelle étude d’University of Southern California révèle que le vieillissement des personnes âgées est accéléré lors d’une exposition accrue à des températures élevées.

Les résultats ont été détaillés dans la revue Science Advances, le 26 février 2025.

Les températures élevées entraînent des changements épigénétiques

Pour mieux comprendre l’impact des chaleurs extrêmes sur la santé, les chercheurs ont suivi plus de 3.600 participants âgés de 56 ans et plus dans tous les États-Unis.

Des échantillons de sang ont été prélevés aux volontaires à différents moments au cours des six années de recherche. Ils ont ensuite analysé pour détecter les modifications épigénétiques, c'est-à-dire les changements dans l’activité des gènes. Grâce à ces données et des outils mathématiques, l’équipe a ensuite estimé l'âge biologique des participants. Ils l'ont ensuite comparé avec l'historique de l'indice de chaleur de leur lieu de résidence et le nombre de jours où les températures étaient élevées pendant l’étude.

L'analyse a révélé une corrélation significative entre les quartiers où il y a plus de jours de chaleur extrême (entre 32,2 et 39,4 degrés) et une augmentation plus importante de l'âge biologique chez les résidents.

"Les participants vivant dans des régions où les jours de chaleur, définis comme étant de niveau extrême ou supérieur (≥ 32 degrés), surviennent la moitié de l'année, comme à Phoenix (en Arizona), ont connu jusqu'à 14 mois de vieillissement biologique supplémentaires par rapport à ceux vivant dans des régions où il y a moins de 10 jours de chaleur par an", précise la co-auteure Eunyoung Choi dans un communiqué.

Pic de chaleur : même une exposition courte peut accélérer le vieillissement

Toutefois, quelques jours par an avec un thermomètre à plus de 30 degrés semblent suffisant pour accélérer le vieillissement. L’étude a, en effet, aussi observé une association après des périodes courtes (7 jours) et moyennes (30 à 60 jours). Pour les chercheurs, cela suggère que les changements épigénétiques liés à la chaleur seraient susceptibles de survenir relativement rapidement et que certains d’entre eux pourraient s’accumuler au fil du temps.

Après la découverte de cette association, l’équipe veut maintenant identifier l'ensemble des facteurs qui pourraient rendre une personne plus vulnérable au vieillissement biologique lié à la chaleur.

En attendant, les chercheurs encouragent les décideurs politiques, les architectes ou encore les urbanistes "à prendre en compte les mesures d'atténuation de la chaleur et les caractéristiques adaptées aux personnes âgées lorsqu'ils modernisent les infrastructures des villes, en plaçant des trottoirs et en construisant des arrêts de bus en pensant à l'ombre, en plantant davantage d'arbres et en augmentant les espaces verts urbains".

"Si le réchauffement climatique se poursuit partout, que la population vieillit et que ces personnes sont vulnérables, nous devons alors adopter des stratégies d’atténuation beaucoup plus intelligentes", explique l’auteure principale Jennifer Ailshire.