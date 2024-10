L'âge peut modérer les réactions émotionnelles à la chaleur

L'ESSENTIEL Il peut y avoir un lien relativement cohérent entre la température et l’état psychologique, mais il existe des différences individuelles significatives.

Si les personnes âgées sont vulnérables à la chaleur, elles présentent moins d’émotions négatives, tels que l'irritabilité, l'anxiété ou la tristesse, que les adultes plus jeunes.

De précédentes recherches ont montré que cette stabilité émotionnelle augmentait au fur et à mesure que les adultes vieillissent.

C’est bien connu : lorsque les températures augmentent, les personnes ont tendance à perdre leur sang-froid. "Avec le réchauffement climatique, les relations observées entre les journées d'été chaudes et les résultats délétères, tels que les crimes violents ou les problèmes de santé mentale, sont susceptibles d'être amplifiées. Il est donc nécessaire de mieux comprendre la cohérence ou la variabilité des effets du temps chaud sur les états émotionnels", ont indiqué des chercheurs de l'université de l'État de Washington (États-Unis). C’est pourquoi ils ont mené une étude publiée dans la revue BMC Psychology.

"Les gens n'ont pas tous la même perception de la chaleur ou de l'inconfort en cas de températures extrêmes"

Dans le cadre des recherches, l’équipe a tenté d’étudier le lien entre la température extérieure, l'inconfort physique et les émotions négatives, tels que l'irritabilité, l'anxiété ou la tristesse. Pour les besoins de l’étude, elle a recruté environ 400 personnes dans la région de Chicago qui ont utilisé une application pour signaler leurs niveaux de confort et leurs états émotionnels lorsqu'ils étaient à l'extérieur au cours de l'été 2022. Les scientifiques ont utilisé la géolocalisation pour déterminer la température réelle au moment et à l'endroit où les volontaires ont fait leurs déclarations.

Les résultats n'ont révélé aucun lien direct entre la température extérieure réelle et l'état émotionnel des personnes. La température perçue, c'est-à-dire le degré de chaleur ressenti, était plus importante, mais même dans ce cas, l'inconfort causé par la température et l'humeur négative dépendaient de chaque personne. "Les gens n'ont pas tous la même perception de la chaleur ou de l'inconfort en cas de températures extrêmes. Certains vivaient des journées à 37 degrés et se sentaient encore bien", a déclaré Kim Meidenbauer, professeur en psychologie et auteur des travaux. Cependant, lorsque les personnes ressentaient cet inconfort, elles étaient plus nombreuses à présenter un état émotionnel négatif.

L'âge, le facteur qui modère les réactions émotionnelles à la chaleur

Ensuite, les chercheurs ont examiné l’âge et le sexe en tant que modérateurs de ces liens. "Alors que le sexe n'avait pas d'impact, l'âge des participants a montré plusieurs interactions significatives. En particulier, alors que les personnes âgées, qui ont une moins bonne thermorégulation, avaient tendance à ressentir plus d'inconfort thermique et à percevoir des températures plus élevées comme plus chaudes, l’association entre l'inconfort et l'affect négatif était plus faible chez les adultes plus âgés", peut-on lire dans l’étude.

Bien que cette recherche ne permette pas de déterminer la raison de cette différence, l’équipe indique que d'autres travaux sur les traits de personnalité tout au long de la vie ont montré que la stabilité émotionnelle a tendance à augmenter avec l'âge.