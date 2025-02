Cet aliment pourrait aider à préserver la santé musculaire liée au vieillissement

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont identifié 25 gènes musculaires affectés par la consommation de raisin.

11 d’entre eux - associés à la masse musculaire maigre - ont augmenté leur activité, tandis que 10 autres - liés à la dégénérescence musculaire - ont diminué.

Cela montre que la consommation de raisin, ici égale à deux portions par jour chez l’être humain, améliore la santé musculaire.

L’alimentation a des effets sur la santé musculaire, mais d'après une nouvelle étude publiée dans la revue Foods, un aliment serait particulièrement bénéfique : le raisin. Pour mesurer son impact, les chercheurs ont comparé ses bienfaits sur des souris.

25 gènes musculaires affectés par la consommation de raisin

En tout, 480 rongeurs - 240 mâles et 240 femelles - ont été mis à contribution. Ils étaient divisés en quatre groupes : mâles avec un régime alimentaire standard, mâles avec un régime alimentaire riche en raisin, femelles avec un régime alimentaire standard et femelles avec un régime alimentaire riche en raisin. Les régimes alimentaires ont commencé quand les souris étaient âgées d’un an. Pour celles du groupe riche en raisin, la quantité était de 5 % de poudre de raisin par jour. Pour les êtres humains, cela équivaut à deux portions de raisin. Au bout de deux ans et demi, soit environ 80 ans chez l'Homme, les scientifiques ont analysé les échantillons des tissus musculaires des souris.

Ces derniers ont identifié 25 gènes musculaires affectés par la consommation de raisin. Selon les résultats, 11 d’entre eux - associés à la masse musculaire maigre - ont augmenté leur activité, tandis que 10 autres - liés à la dégénérescence musculaire - ont diminué. "Cette étude offre des preuves probantes que le raisin a le potentiel d’améliorer la santé musculaire au niveau génétique”, assure le Dr John Pezzuto, principal chercheur de l’étude, dans un communiqué.

Le raisin a de meilleurs effets sur les muscles des femmes

Les effets du raisin sur les caractéristiques génétiques des muscles étaient les mêmes chez les souris mâles et femelles. Cela suggère que les bénéfices de cet aliment seraient plus importants pour ces dernières, car il pourrait réduire les différences liées au sexe dans le vieillissement musculaire. Pour l’instant, les observations faites sur les souris ne sont pas directement transposables à l’Homme. À l’avenir, les scientifiques comptent donc poursuivre leurs travaux pour mesurer, sur les êtres humains, les effets préventifs du raisin sur la perte de la masse et de la force des muscles liée au vieillissement. Ce phénomène, appelé "sarcopénie", touche environ 15 % des Français de plus de 45 ans, d'après l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE). Chez les plus de 75 ans, ce pourcentage augmente : entre 20 et 35 %.