Pollens : les trois quarts de la France en alerte rouge

L'ESSENTIEL Les trois quarts du pays enregistrent un risque élevé d'allergie aux pollens.

Les taux de pollens de Cupressacées-Taxacées ainsi que ceux de noisetiers et d'aulnes sont très importants.

20 % des enfants dès 9 ans et 30 % des adultes sont allergiques aux pollens.

Entre les températures plus douces et le soleil plus présent, les Français ont eu un avant-goût de printemps cette semaine. Le revers de la médaille ? Les allergies aux pollens ont fortement augmenté. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a classé les trois quarts de l’Hexagone en risque élevé lors de sa dernière mise à jour du 19 février 2025.

Allergie aux pollens : un risque qui a progressé très rapidement en quelques jours

Les conditions météorologiques printanières et venteuses des derniers jours ont favorisé l'émission et la dispersion des pollens. Si en début de semaine, uniquement 30 départements du pourtour méditerranéen et du sud-ouest affichaient un risque élevé d'allergie pollinique, les trois quarts du pays sont désormais dans le rouge, trois jours plus tard. Seuls les allergiques aux pollens en Bretagne et dans le nord de la France peuvent respirer sans trop de difficultés. Le risque d’allergie est, en effet, classé moyen dans ces régions.

Les pollens de Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers) sont les principaux responsables des crises allergiques du sud-ouest au sud-est du pays. "Ils sont accompagnés par les pollens de frênes avec un risque d'allergie moyen", prévient le RNSA dans son rapport.

En pleine floraison, les noisetiers et les aulnes (famille des bétulacées) ne sont pas en reste avec un risque d'allergie de niveau élevé sur l’ensemble du territoire. "Seul le nord-ouest du pays est en risque d'allergie moyen pour ces pollens-là, mais le risque pourra vite monter ces prochains jours", indiquent les experts.

Et comme en début de semaine, les mimosas en fleurs peuvent favoriser les allergies de proximité dans le sud.

Allergies aux pollens : quels sont les symptômes ?

L’allergie aux pollens concerne 20 % des enfants dès 9 ans et 30 % des adultes. Les symptômes apparaissent généralement quelques minutes à 2 ou 3 heures après le contact avec l'allergène via les yeux ou les voies respiratoires (nez, bouche). Les plus fréquents sont :

des yeux larmoyants ou piquants ;

un nez qui coule ou nez obstrué ;

une gorge irritée ;

une respiration sifflante ou une toux.

"Certains polluants chimiques de l’air peuvent modifier la réaction allergique en agissant soit sur les grains de pollen, soit directement sur les malades. Ainsi, les symptômes de l’allergie peuvent être plus importants en cas d’épisode de pollution", prévient le ministère de la Santé sur son site.