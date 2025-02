Pollens : 30 départements déjà dans le rouge !

L'ESSENTIEL Des taux élevés de pollens de Cupressacées-Taxacées ont été enregistrés dans 30 départements de métropole.

Les noisetiers et les aulnes représentent un niveau moyen mais il "montera vite au niveau élevé dans les jours à venir".

Plusieurs bons gestes permettent de réduire les symptômes des allergies aux pollens.

La saison des rhinites allergiques et des yeux qui piquent, commence tôt cette année. En effet, si vous êtes allergiques aux pollens, et plus précisément à ceux de Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers), il faudra se montrer prudent au niveau de la côte Atlantique sud et du pourtour méditerranéen. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a alerté le 16 février 2025 que des taux élevés de pollens sont relevés dans 30 départements de ces régions.

Pollen : 30 départements du sud-est et sud-ouest en alerte élevé

"Attention aux pollens de Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers) qui gênent fortement les allergiques du sud-ouest au sud-est du pays avec un risque d'allergie de niveau élevé. Ils sont accompagnés par les pollens de frênes avec un risque d'allergie moyen", prévient le RNSA sur son site internet.

Les personnes sensibles aux pollens de noisetiers et d’aulnes (famille des bétulacées) pourraient également rencontrer quelques difficultés. Ces arbres sont en pleine floraison sur tout le pays "avec un risque d'allergie de niveau moyen, mais qui montera vite au niveau élevé dans les jours à venir". Les mimosas sont aussi en fleur dans le sud et peuvent provoquer des allergies de proximité mettent gardent les experts.

Cette hausse des niveaux des risques allergiques a été portée par des "journées ensoleillées, douces et venteuses” qui favorisent "la dispersion des pollens dans l'air", expliquent-ils dans leur communiqué.

Il y a comme un air de printemps dans le sud????

Le risque d'allergie est élevé du sud-ouest au le sud-est du pays en raison de la présence accrue de pollens de Cupressacées (cyprès, genévriers...)????

Le risque est également moyen pour les pollens de frêne, d'aulne et de noisetier! pic.twitter.com/VY6RIsESel — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) February 16, 2025

Rhume des foins : comment se protéger du pollen ?

Si vous êtes allergique aux pollens, plusieurs bons gestes peuvent aider à traverser la saison de la pollinisation plus facilement. Il est recommandé de :