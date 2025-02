SEP à la petite enfance : l'exposition au soleil réduirait les risques de rechute

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, s'exposer au soleil au moins 30 minutes par jour pendant la première année de vie peut réduire le risque de rechute de SEP chez les enfants atteints de cette maladie.

Une exposition au soleil d'au moins 30 min par jour pendant le 2e trimestre de grossesse est aussi liée à un risque moindre de rechute de SEP chez les enfants.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le lien observé.

Bien qu’elle soit rare, la sclérose en plaques (SEP) peut aussi toucher les enfants et les adolescents. Mais, un élément semble pouvoir réduire les risques de rechute chez ces jeunes malades : le soleil.

Une étude, publiée dans la revue Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation, montre qu’une exposition d’au moins 30 minutes par jour au soleil estival au cours de la première année de vie est liée à une réduction des risques de rechute chez les enfants diagnostiqués avec une SEP plus tard.

Sclérose en plaques : le soleil lié à un risque moindre de rechute

"Il est important de ne pas passer trop de temps au soleil sans protection solaire, mais des recherches antérieures ont établi un lien entre une exposition plus importante au soleil et un risque plus faible de développer une SEP dans l'enfance", explique Dr Gina Chang de l'hôpital pour enfants de Philadelphie et membre de l'American Academy of Neurology.

Pour vérifier cette association, l'équipe a examiné les dossiers médicaux de 334 jeunes patients de moins de 21 ans diagnostiqués avec une sclérose en plaques pendant l’enfance. Ces derniers ont été suivis durant une durée médiane de 3,3 ans.

L’exposition au soleil des enfants a été évaluée par le biais des réponses des parents à un questionnaire. Ils devaient indiquer combien de temps les participants et leur maman avaient passé dehors à différentes périodes de leur vie, les vêtements portés ainsi que la fréquence d’utilisation d’un écran solaire.

Une exposition au soleil de trente minutes à une heure

Les rechutes de SEP ont été définies comme des symptômes nouveaux ou récurrents durant au moins 24 heures et séparés d'au moins 30 jours par rapport à la dernière crise, sans fièvre ni infection. 62 % des enfants du groupe étudié ont ainsi connu au moins une rechute de leur maladie pendant l'étude.

Les scientifiques ont constaté que 45 % des 75 participants qui avaient bénéficié de 30 minutes à une heure de soleil par jour en été au cours de leur première année de vie, avaient fait une rechute. Le taux était de 65 % chez les jeunes ayant été exposé au soleil moins de 30 min par jour.

"Après avoir ajusté les facteurs tels que l’exposition au tabac au cours de la première année de vie, la saison de naissance, le type de médicament contre la SEP pris et l’utilisation d’une protection solaire comme un écran solaire, des chapeaux et des vêtements, les chercheurs ont constaté que 30 minutes ou plus de soleil quotidien en été au cours de la première année de vie étaient associées à un risque de rechute inférieur de 33 % par rapport à moins de 30 minutes de soleil quotidien en été", écrivent les auteurs dans leur communiqué.

SEP et soleil : un lien aussi observé pendant la grossesse

Le bain de soleil semble être bénéfique même quand il est pris par la maman. En effet, les données révèlent que 30 minutes ou plus d’exposition quotidienne au soleil au cours du deuxième trimestre de la grossesse étaient associées à une réduction de 32 % du risque de rechute pour l'enfant atteint de SEP.

"Nos résultats suggèrent que l’exposition au soleil pendant la petite enfance peut avoir des effets bénéfiques durables sur la progression de la SEP débutant dans l’enfance", conclut Gina Chang.

Les chercheurs comptent poursuivre leurs travaux en étudiant les effets du temps passé au soleil à d’autres périodes de vie sur l’évolution de la sclérose en plaques. L’objectif est de récolter assez de données pour guider les recommandations faites aux enfants atteints de SEP.