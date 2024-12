SEP : les formes graves de Covid-19 vont-elles faire augmenter le nombre de cas ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont établi un lien entre les infections graves par la Covid-19 et la sclérose en plaques.

Les cas demeurent rares pour le moment, mais ils pourraient augmenter dans les années à venir.

Cela serait lié à des dérégulations du système immunitaire provoquées par le virus.

Quelles sont les conséquences à long terme de la Covid-19 ? À travers le monde, des scientifiques cherchent à répondre à cette question. En Suède, une équipe de l'hôpital universitaire d’Örebro vient de présenter les résultats d’une recherche à ce sujet : ils démontrent l'existence d'un lien entre l’infection grave par le virus et le risque de développer une sclérose en plaques (SEP). Leurs résultats sont parus dans la revue Brain Communications.

Un lien entre l’infection grave par la Covid-19 et le risque de sclérose en plaques

"Nous avons constaté un risque accru de SEP chez les personnes atteintes d'une forme grave de la Covid-19", développe Scott Montgomery, professeur d'épidémiologie clinique. Pour parvenir à cette conclusion, le chercheur et son équipe ont analysé les données médicales de près de dix millions de personnes, entre 2020 et 2022. Parmi ces patients, ils ont recensé les infections sévères par le SARS-CoV-2 : il s’agissait des cas nécessitant une admission à l’hôpital. Ensuite, les chercheurs suédois ont comptabilisé le nombre de diagnostic de SEP. "Les résultats ont montré que près de 26 patients sur 100.000 atteints d'une forme grave de la Covid-19 ont ensuite développé une SEP, concluent-ils. Ce risque était plus de deux fois supérieur à celui des personnes sans diagnostic de Covid-19." Aucun lien significatif n'a été observé entre une infection moins grave, c’est-à-dire qui ne nécessitait pas d’hospitalisation, et le risque de SEP.

Un risque faible de développer une SEP après une infection par la Covid-19

"Je tiens à préciser que la SEP est une maladie rare et que très peu de personnes dans cette étude ont reçu un diagnostic de SEP lié à la Covid-19, souligne Scott Montgomery. Environ 26 personnes atteintes de SEP d'apparition récente pour 100.000 personnes atteintes de Covid-19 grave ne représentent que 0,02 % des cas." Mais il estime que le nombre de personnes concernées pourrait augmenter dans les années à venir. "Il peut falloir jusqu'à 10 à 20 ans pour qu'un diagnostic de SEP soit posé", indique le spécialiste. Il espère que la recherche permettra un diagnostic plus précoce de la maladie chez les personnes touchées afin qu'elles puissent être traitées avant l’aggravation des symptômes. "Étant donné que la majorité des personnes infectées ne développeront pas de maladies telles que la SEP, elles ne devraient pas s’inquiéter, insiste-t-il. Cependant, les personnes présentant des symptômes devraient consulter un médecin. Plus tôt les patients atteints de SEP sont traités, meilleure sera leur qualité de vie, car les traitements retardent l’aggravation de la maladie."

Comment expliquer le lien entre SEP et Covid-19 ?

Sur le site spécialisé Multiple Sclerosis News Today, Steve Bryson, biochimiste canadien, fournit des explications au lien entre Covid-19 et SEP. "L'un des facteurs de risque les plus importants pour la SEP est les antécédents d'infection par le virus d'Epstein-Barr (EBV), qui augmente le risque de développer le trouble de plus de 30 fois, précise-t-il. On pense qu'une réponse immunitaire ciblant le virus peut également attaquer par inadvertance les tissus cérébraux sains en raison des similitudes structurelles entre certains EBV et les protéines cérébrales. Des preuves émergentes suggèrent qu'une infection par le SARS-CoV-2 peut également préparer le terrain pour la SEP via un mécanisme similaire."