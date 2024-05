Sclérose en plaques : 3 infos pour comprendre cette maladie

L'ESSENTIEL La Journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP) a lieu chaque année le 30 mai.

A cette occasion, on vous résume les tenants et les aboutissants de cette maladie en trois points.

En France, plus de 130.000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques, dont 500 ont moins de 18 ans.

Chiffres, symptômes, recherche... On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur la sclérose en plaques.

La sclérose en plaques en chiffres

Commençons par les chiffres. En France, plus de 130.000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques, dont 500 ont moins de 18 ans. 5.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

Dans 70 % des cas, la maladie est diagnostiquée entre 20 et 40 ans, même si certaines formes se déclarent avant 18 ans. 3 malades sur 4 sont des femmes.



La sclérose en plaques est aujourd’hui la première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes.

Les symptômes de la sclérose en plaques

Enchaînons sur les manifestations de la maladie. Les trois grands symptômes qui apparaissent au début d'une sclérose en plaques sont :

- une baisse de la vue d’un œil, avec un voile et une douleur derrière l’orbite qui dure plusieurs jours.

- Des troubles sensitifs, comme un manque de sensation, des fourmillements ou des impressions de brûlure qui durent là aussi plusieurs jours.

- Des problèmes moteurs, comme une jambe qui traîne ou un problème d’équilibre.



"La notion de durée de ces manifestations, c’est-à-dire plus de 24 heures, est ce qui fait la différence avec un AVC, une crise d’épilepsie ou une migraine par exemple", complète Jérôme de Sèze, professeur de neurologie au CHU de Strasbourg.



D’autres symptômes peuvent se manifester au cours de l’évolution de la maladie : des troubles de la motricité et de l'équilibre (faiblesse musculaire, paralysie partielle d'un membre...) ; des troubles de la sensibilité (engourdissement, picotements...) ; des symptômes psychiques et cognitifs (troubles de l'attention, épisodes dépressifs...) ; des symptômes digestifs, urinaires et sexuels (constipation, troubles de l'érection...) ; une fatigue importante et inhabituelle.

Sclérose en plaques : où en est la recherche ?

Terminons par la recherche. "La sclérose en plaques (SEP) est une maladie complexe et multifactorielle. Il est indispensable de faire progresser la recherche fondamentale et clinique pour trouver des traitements innovants et pour soulager les malades" indique France Sclérose en Plaques. "La recherche fondamentale fait appel à plusieurs spécialités : l’irm, la génétique, l’immunologie, la neurologie et l’épidémiologie", poursuit le centre de recherche.



Concernant les prochains espoirs en termes de progrès thérapeutiques, "le développement de certaines techniques d’imagerie en IRM [imagerie par résonance magnétique, ndlr] et en TEP [tomographie par émission de positons, une méthode d'imagerie médicale, ndlr] a permis de découvrir qu’il existe une grande hétérogénéité entre les patients pour les capacités de réparation de la gaine de myéline", nous indique la Pr Céline Louapre, neurologue (Pitié Salpêtrière) et co-coordonatrice du réseau FCRIN4MS (FCRIN). "La recherche fondamentale nous a également appris quels sont les freins à la réparation spontanée de la gaine de myéline, et comment l’environnement inflammatoire ou d’autres facteurs bloquaient cette réparation", ajoute-t-elle.