Un test d’équilibre de 23 secondes pour prédire le risque de chute

L'ESSENTIEL Les chutes sont une menace majeure pour l’autonomie des seniors. Une étude brésilienne propose un test simplifié pour mieux évaluer le risque de chute : maintenir deux positions (tandem et unipodale) pendant 30 secondes.

Chaque seconde supplémentaire réduit le risque de chute de 5 % dans les six mois suivant l’évaluation. L'équipe recommande d'établir un seuil de 23 secondes minimum pour le test de l'équilibre.

Intégrer systématiquement ces tests d’équilibre lors des consultations médicales pourrait améliorer le dépistage et préserver l’autonomie des personnes âgées à risque.

Les chutes représentent un risque majeur dans la vie de nombreux seniors. Un jour, ils sont autonomes, le lendemain, ils se retrouvent alités. Même si elles ne provoquent pas de blessure grave, comme une fracture ou un traumatisme crânien, les chutes entraînent généralement une mobilité réduite et, par conséquent, une perte d'indépendance. Face à ce problème de santé publique, une nouvelle étude publiée dans la revue BMC Geriatrics propose une méthode de dépistage simplifiée et plus prédictive du risque de chute.

Une meilleure prédiction des chutes

D’après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les chutes constituent la deuxième cause de décès par blessure chez les personnes de 65 ans et plus. Il est donc recommandé de tester l'équilibre et la mobilité des seniors chaque année. La méthode actuelle, qui consiste à maintenir quatre positions pendant 10 secondes, apparaît toutefois "insuffisante" désormais pour détecter les risques les plus subtils.

En quête de solutions, des chercheurs de l'Université de São Paulo, au Brésil, ont donc mené une étude sur 153 volontaires âgés de 60 à 89 ans. Ils proposent une approche plus efficace : limiter le test à deux positions – tandem (debout avec un pied devant l'autre) et unipodale (debout sur un pied) – tout en prolongeant la durée à 30 secondes pour chacune.

Les résultats montrent que "chaque seconde supplémentaire maintenue dans la position tandem ou unipodale réduit de 5 % le risque de chute dans les six mois suivants", peut-on lire dans un communiqué. Plus il est prolongé, plus le test devient un outil prédictif performant, précisent les chercheurs.

Un dépistage des troubles de l'équilibre en 23 secondes

Dans le détail, l'analyse a révélé que les participants ayant chuté dans les six mois suivant l'évaluation tenaient en moyenne 10,4 secondes en position unipodale et 17,5 secondes en tandem. En comparaison, ceux qui n'ont pas chuté tenaient respectivement 17,2 et 24,8 secondes. L'équipe recommande ainsi d'établir un seuil de 23 secondes minimum pour le test de l'équilibre, afin de mieux dépister les seniors à risque.

L'étude a également testé une plateforme de force mesurant les oscillations corporelles, un outil efficace bien que coûteux. Mais les chercheurs ont confirmé que la durée de maintien des positions tandem et unipodale suffit à prévoir les chutes, soulignant que ce type de test simple pourrait être intégré dans les consultations médicales de routine, sans besoin d'équipement spécialisé. L'objectif est d'encourager un dépistage systématique et rapide des troubles de l'équilibre, afin d'anticiper les chutes et préserver l'autonomie des personnes âgées.