Seniors : les exercices physiques réduisent le risque de chute

Selon le Journal of the American Medical Association, le renforcement musculaire et le travail de l’équilibre diminuent de 36% les chutes des personnes âgées fragiles. L’essai clinique, qui a duré un an, a également révélé une légère amélioration des fonctions cognitives après le programme de remise en forme.

Mobilité réduite

"Lorsque nous pensons aux chutes, nous les associons à la perte de force musculaire et au mauvais équilibre", explique la Dre Teresa Liu-Ambrose, auteure principale de l’étude. "Cependant, la capacité de rester debout dépend aussi des capacités cognitives, pour calculer jusqu'où lever le pied pour franchir un trottoir", par exemple, poursuit-elle.



L'étude portait sur 344 adultes âgés de 70 ans et plus qui avaient déjà fait des chutes sérieuses, et souffraient de ce fait d’une mobilité réduite. Tous ont suivi un programme de remise en forme à domicile, au rythme d’au moins trois séances par semaine.



"La particularité de ce groupe d'étude est que ces membres risquaient fortement de perdre leur indépendance", note Liu-Ambrose, titulaire d'une chaire de recherche en activité physique, mobilité et neuroscience. "Les personnes âgées qui chutent sont complexes à soigner et présentent un risque élevé de mortalité. Nous avons démontré que l'exercice est une intervention pratique et rentable qui peut améliorer la tenue des seniors après une chute importante", conclut-elle.

Première cause de mortalité chez les plus de 65 ans

En France, les chutes sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Près de 400 000 personnes âgées tombent tous les ans, et 12 000 en décèdent. Une chute sur douze provoque une fracture, qui concerne le col du fémur une fois sur trois.



L’année dernière, une étude sur la question démontrait aussi les bienfaits du tai-chi. "Chez les personnes âgées à risque élevé de chutes vivant dans la communauté, une intervention d'entraînement à l'équilibre tai ji quan adaptée sur le plan thérapeutique s'est avérée plus efficace que les méthodes d'exercices classiques pour réduire l'incidence des chutes", concluaient les auteurs.