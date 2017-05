Miniaturisation

Il se compose d’une sorte de harnais fixé au niveau de la taille et attaché aux épaules, duquel émergent des jambières articulées. En cas de mouvement anormal, l’ordinateur central détecte une anomalie, et les moteurs se mettent en marche pour corriger directement la posture.



(Crédits : École polytechnique fédérale de Lausanne)

Pour l’instant, le prototype est peu ergonomique, notamment par son encombrement et son poids, autour de 5 kg. Maintenant que la preuve de concept a été confirmée par leur étude, les chercheurs vont se pencher sur l’amélioration de ce désagrément. « La prochaine étape consistera à rendre l’exosquelette plus discret et portatif sur le monde extérieur, et à le tester dans la vie réelle », annoncent les scientifiques de l’École polytechnique de Lausanne.