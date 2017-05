450 000 chutes par an

Séniors : la prévention des chutes doit aussi se concentrer sur l’extérieur

Chuter à l'extérieur de chez soi n'est pas rare pour les personnes âgées, pourtant trop peu de campagnes de prévention sont menées, alertent des chercheurs.

Elles sont près d’un demi-million à chuter chaque année en France. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux séquelles des dégringolades. Si l’attention des professionnels se concentre sur les logements, les rues semblent constituer une zone grise. Ce que dénonce une équipe de l’université de New York (Etats-Unis). Dans le journal Archives of Gerontology and Geriatrics, elle rappelle que les facteurs de risque sont nombreux.





Chaussures, lunettes, obstacles…

La plupart du temps, la chute se solde par quelques écorchures. Mais parmi les 120 seniors new-yorkais interrogés par les chercheurs, 9 ont subi une blessure grave. Se retrouver cul par dessus tête survient généralement au cours d’une activité du quotidien, d’après les témoignages récoltés. Au cours d’un exercice physique ou d’une promenade avec son animal, par exemple.

Les incidents ne sont pas rares, puisque 71 % des seniors ont reconnu être tombés au cours de leur vie d’adulte. Le sentiment dominant, chez ces volontaires, est double : après avoir ressenti de l’embarras sous l'oeil des passants, ces maladroits ont eu peur de basculer à nouveau.

La majorité des personnes interrogées reconnaît une part de responsabilité dans la chute. Ils sont nombreux à affirmer qu’ils ont manqué de concentration ou marché trop vite. Mais ils n’hésitent pas non plus à blâmer leur environnement.

Parmi les causes de la glissade figurent notamment des objets – comme des branches ou des cailloux – mais aussi la qualité du trottoir – trop glissant ou inégal – ainsi que la présence d’escalier.