Spina bifida : opéré in utero, un bébé peut remuer les jambes sans problème

L'ESSENTIEL À 20 semaines de grossesse, Serena a appris que son bébé souffrait d'un spina bifida.

Afin d'augmenter ses chances de marcher, il a subi une intervention du dos alors qu'il était encore dans l'utérus de sa maman.

Né à 31 semaines de grossesse, le petit garçon appelé Tommy remue ses jambes sans difficulté.

À sa naissance, le petit Tommy remuait les jambes sans difficulté. Si ces gestes peuvent sembler tout à fait anodins pour un nouveau-né, il s’agit ici d’une prouesse. Le petit garçon a subi une chirurgie complexe du dos alors qu’il était encore dans l’utérus de sa maman.

Ses parents Serena Nye et Chris Brown se sont confiés sur cette opération in utero incroyable dans les médias britanniques.

L’utérus retiré du corps le temps de l’opération

Alors que Serena était enceinte de 20 semaines, elle apprend lors d’une échographie que son bébé souffre d’un spina bifida. Il s’agit d’un défaut de la fermeture de la colonne vertébrale qui pouvait conduire à une paralysie des jambes. "Nous avons entendu toutes ces histoires – nous pensions qu’il ne marcherait jamais ou ne mangerait jamais seul", se rappelle sa maman dans la revue The Argus.

Les médecins ont alors proposé plusieurs options au couple : poursuivre la grossesse sans intervenir, l’interrompre ou réaliser une chirurgie fœtale. Ils ont opté pour l’opération.

"Avant la procédure, j'étais très nerveuse. Nous savions qu'il y avait des risques, mais les aspects positifs étaient plus importants, confie Serena. Si nous pouvions lui donner la chance de ne pas avoir besoin d'un shunt (dispositif permettant la circulation d’un liquide comme le sang, NDLR) ou de pouvoir marcher, pourquoi ne le ferions-nous pas ?"

L’opération a été programmée alors que la jeune femme était enceinte de 26 semaines. Les médecins ont retiré l’utérus du corps de la femme afin de pouvoir procéder à l’opération sur la colonne vertébrale du fœtus. Après trois heures d’intervention, l’utérus et le bébé ont été replacés dans le corps de la maman.

"Nous n'avions aucune idée de ce dont il serait capable à sa naissance, même s'il a montré des signes encourageants pendant la grossesse."

"Il était tout petit, mais ses jambes bougeaient !"

Les médecins espéraient que la grossesse puisse se poursuivre au moins jusqu’à la 36e semaine, mais le travail a commencé plus tôt. Tommy est né le 21 septembre 2024 par césarienne à 31 semaines de grossesse, soit 7 mois.

Le petit garçon de 1,78 kilogrammes a été pris en charge par le service de néonatalité pendant quatre semaines. "Je l’ai vu dans la couveuse, il était tout petit, mais ses jambes bougeaient", se souvient la jeune mère. Elle ajoute après de l'agence SWNS : "Après des semaines passées aux soins intensifs néonatals, ce fut un immense soulagement de le ramener à la maison avec sa cicatrice dans le dos, comme un rappel fou de ce qui s'était passé."

Aujourd’hui âgé de 4 mois et demi, Tommy se porte bien, il remue et mange sans difficulté. "Les prochaines étapes sont d'attendre qu'il rampe et de voir comment il se déplace, mais nous relèverons chaque défi avec force et détermination", assure la Britannique.

"Si nous n'avions pas pratiqué l'opération pendant que j'étais enceinte, il serait né plus mal en point et aurait dû subir de nombreuses interventions après la naissance, poursuit-elle. Aujourd'hui, personne ne peut croire à quel point il se porte bien."