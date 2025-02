Les régimes pauvres en glucides restent nutritifs

L'ESSENTIEL Dans le régime low carb, il faut réduire les sucres rapides et lents (glucides complexes comme le riz, le pain, les pâtes, etc.) au profit des graisses et des protéines.

Dans une étude, des chercheurs ont découvert que ceux qui suivaient ce régime n’avaient pas moins de nutriments essentiels.

Ils avaient même une très grande quantité de vitamine D, qui dépassait les recommandations dans les trois régimes, ce qui est positif car beaucoup de gens sont carencés.

Il fait partie des incontournables quand on veut perdre du poids : le régime low carb, c’est-à-dire pauvre en glucides. Ceux qui le suivent doivent réduire les sucres rapides et lents, qui regroupent tous les glucides complexes comme le riz, le pain, les pâtes, etc.

Le régime sans glucides controversé

Ce régime fait débat car il prive ses adeptes d’aliments sucrés comme les fruits, au profit des graisses et des protéines. Certains professionnels de santé le déconseillent car il serait inefficace voire même dangereux pour la santé, car pauvre en certains nutriments essentiels. Faux, répondent des chercheurs de Simply Good Foods USA Company, une entreprise de produits alimentaires, et de l’Université du Vermont, aux États-Unis.

Dans étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, les scientifiques ont analysé trois types de régimes low carb :

- Restrictif : seulement 20 grammes de glucides par jour (état métabolique dans lequel le corps brûle les graisses comme carburant au lieu des glucides)

- Modéré : 40 grammes

- Flexible : 100 grammes

Aux États-Unis, la dose quotidienne recommandée est de 130 grammes de glucides par jour.

Bien assez de nutriments avec les régimes sans glucides

Au quotidien, les scientifiques ont veillé à la diversité des repas des participants : des œufs, des légumes, de la salade, de la viande, du poisson, des noix, du fromage ou encore des barres protéinées à faible teneur en glucides. À chaque repas, les scientifiques calculaient les nutriments apportés aux participants : vitamines, minéraux, fibres, sodium, potassium, etc. Résultat : tous les types de régimes low carb - même le régime le plus restrictif - apportaient suffisamment de nutriments à ceux qui les suivaient. Tous ont dépassé la plupart des besoins nutritionnels recommandés.

"L’idée selon laquelle un régime pauvre en glucides doit également être pauvre en fibres n’est tout simplement pas étayée par les données, souligne Beth Bradley, co-auteure de l’étude, dans un communiqué. Les aliments riches en fibres sont un élément important d’un régime pauvre en glucides, en partie parce que les choix alimentaires riches en fibres peuvent aider à réduire l’apport net en glucides." C’est par exemple le cas des noix ou des graines.

Dans le détail, les scientifiques ont découvert que les régimes low carb apportaient:

- Plus de graisses saturées que les quantités recommandées, mais les auteurs indiquent que leur dangerosité dépend surtout de leur source (aliments transformés par exemple).

- Une quantité de protéines qui restait dans la fourchette acceptable de 10 à 35 % des calories quotidiennes.

- Une meilleur apport en sodium et en potassium que dans la plupart des régimes

- Une très grande quantité de vitamine D, qui dépassait les recommandations dans les trois régimes, ce qui est positif car beaucoup de gens sont carencés.

- Une très grande quantité de choline, un nutriment important pour la santé du cerveau que de nombreuses personnes ont du mal à obtenir par l'alimentation.

“La nutrition est souvent plus complexe que le simple fait de compter les totaux que vous voyez sur un menu ou une étiquette alimentaire”, explique Beth Bradley. Les régimes low carb ne seraient donc pas si mauvais pour la santé. Néanmoins, avant de vous lancer, le mieux est d’en parler avec un médecin nutritionniste et/ou un diététicien.