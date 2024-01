Voici le régime low carb à suivre pour perdre durablement du poids

L'ESSENTIEL Le régime low carb consiste à réduire la consommation de glucides.

Selon une étude, tous les régimes faibles en glucides ne permettent pas de perdre du poids durablement.

Seul un régime faible en glucides et équilibré avec des céréales complètes, des fruits, des légumes et des produits laitiers faibles en matières grasses, permet de perdre du poids à long terme.

Le régime low carb fait partie des diètes à la mode. Il consiste à limiter la consommation de glucides pour perdre du poids. Or, selon des chercheurs de l’école de santé publique Harvard T.H. Chan, toutes les alimentations faibles en glucides ne sont pas efficaces pour perdre durablement des kilos. Dans JAMA Network Open, ils présentent les résultats de leur dernière recherche sur le sujet.

Perte de poids : les régimes pauvres en glucides ne sont pas tous égaux

"Notre étude va au-delà de la simple question : 'Faut-il consommer des glucides ?’, prévient l’un des auteurs de cette étude, Binkai Liu. Elle décortique les régimes pauvres en glucides et fournit un aperçu nuancé de la façon dont la composition de ces diètes peut affecter la santé au fil des années, et pas seulement des semaines ou des mois." De nombreux travaux se sont intéressés aux avantages de la réduction des glucides pour perdre du poids à court terme, mais peu de recherches ont été menées sur l’effet de ces régimes sur le maintien du poids à long terme. Pour en savoir plus, les scientifiques ont analysé les données de plus de 120.000 adultes en bonne santé, récoltées entre 1986 et 2018.

Chaque participant a répondu à des questionnaires sur son poids et son alimentation tous les quatre ans. Les chercheurs ont classé les individus en fonction de leur adhésion à cinq catégories de régimes pauvres en glucides :

le régime total pauvre en glucides (TLCD) avec le plus faible apport en glucides ;

le régime alimentaire pauvre en glucides (ALCD) mettant l'accent sur les protéines et les graisses d'origine animale ;

le régime végétal pauvre en glucides (VLCD) avec des protéines et des graisses d'origine végétale ;

le régime alimentaire sain pauvre en glucides (HLCD) incluant des protéines végétales, des graisses saines et une diminution des glucides raffinés

le régime malsain pauvre en glucides (ULCD), caractérisé par des protéines d'origine animale, des graisses de mauvaise qualité et des glucides provenant de sources néfastes pour la santé comme le pain transformé et les céréales raffinées.

Régime pauvre en glucides : une alimentation saine et végétale doit être privilégiée

L’analyse des données montre que les régimes composés de protéines, de graisses végétales et de glucides sains étaient significativement associés à une prise de poids plus lente à long terme. "Les participants qui ont augmenté leur adhésion au TLCD, à l'ALCD et à l'ULCD ont pris en moyenne plus de poids que ceux qui ont augmenté leur adhésion au régime low carb basé sur les protéines végétales et graisses saines au fil du temps", commentent les auteurs. Ils ont remarqué que ces associations étaient plus prononcées chez les participants plus jeunes, âgés de moins de 55 ans, en surpoids ou obèses et/ou moins actifs physiquement.

Les résultats du régime alimentaire pauvre en glucides à base de légumes étaient plus ambigus : selon la méthode d’analyse, le lien avec la prise de poids variait. "Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tous les régimes pauvres en glucides ne sont pas égaux lorsqu'il s'agit de gérer le poids à long terme, résume l'auteur principal Qi Sun, professeur agrégé au Département de nutrition. Nos résultats pourraient bouleverser notre façon de penser les régimes pauvres en glucides et suggèrent que les initiatives de santé publique devraient continuer à promouvoir des modèles alimentaires mettant l'accent sur les aliments sains comme les céréales complètes, les fruits, les légumes et les produits laitiers faibles en matières grasses."