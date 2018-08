Glucides : une consommation modérée pour une meilleure longévité

Régime protéiné, régime sans sucre ou encore "low carb" (pour pauvre en glucides) : les glucides n’ont pas la côte en ce moment.

Pourtant, une nouvelle étude, parue dans The Lancet Public Health, montre qu’une consommation modérée permet d’avoir une meilleure longévité.

Entre un et 4 ans d’espérance de vie en plus

Les glucides existent sous deux formes : ils peuvent être complexes, comme les légumineuses, les pâtes, le riz, ou simples comme le sucre, les fruits, etc. Dans cette étude, qui a rassemblé les données de 432 000 personnes à travers le monde, les chercheurs ont étudié l’impact de différents types de consommation de glucides sur la longévité.

Avoir une consommation modérée en glucides (50-55% de l'apport énergétique) serait la meilleure solution pour vivre longtemps, en moyenne jusqu’à 83 ans, à l’inverse les régimes trop pauvres (inférieur à 40% de l'apport énergétique) ou trop riches en glucides (supérieur à 70% de l'apport énergétique) seraient associés à un risque de décès plus précoce, respectivement 79 et 82 ans.

Les bienfaits des protéines végétales

La plupart des régimes pauvres en glucides, très à la mode pour maigrir, remplacent les sucres par des protéines et des graisses, ce qui est mauvais pour la santé. L’étude montre par ailleurs que la consommation de protéines et de graisses végétales est associée à un risque de mortalité plus faible, en comparaison à ceux qui remplacent les glucides par des protéines et graisses animales.

Pour être en bonne santé, il est primordial d’avoir une alimentation variée et équilibrée et de pratiquer une activité physique et sportive.