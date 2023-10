Glucides : comment les choisir pour limiter la prise de poids ?

L'ESSENTIEL Consommer des fruits, des légumes et des céréales complètes permet de limiter la prise de poids au fil des années.

En revanche, les sucres raffinés, l'amidon et certaines légumineuses sont associés à une prise de poids plus importante.

Cette étude est observationnelle, elle ne permet pas d'établir une relation de cause à effet.

Comment maintenir son poids tout au long de sa vie ? Cela repose sur les bons choix alimentaires. Dans une nouvelle étude, parue dans BMJ, des scientifiques américains expliquent qu’en limitant la consommation d’amidon et de sucres raffinés et en privilégiant les céréales complètes, les légumes et les fruits, il est possible de garder un poids stable. Leurs travaux sont précisément dédiés à l’analyse des effets de la consommation de glucides sur les variations de poids.

Prise de poids : une augmentation tout au long de la vie

Pour le comprendre, ils ont utilisé une base de données de plus de 136.000 personnes âgées de 65 ans. "Au moment de l'inscription, les participants ne souffraient pas de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, de troubles neurodégénératifs, de problèmes gastriques et de maladies rénales chroniques", précisent les auteurs. Au démarrage de l’étude, tous les participants ont répondu à des questionnaires sur leur mode de vie et leur santé, puis ils ont recommencé deux à quatre ans plus tard. "Les résultats montrent qu'en moyenne, les participants ont pris 1,5 kg tous les quatre ans, soit 8,8 kg en moyenne sur 24 ans", observent les scientifiques américains.

Charge glycémique et prise de poids

Ils ont constaté une association entre l’augmentation de l’indice glycémique et de la charge glycémique, soit les effets de l’alimentation sur la glycémie, et la prise de poids. "Par exemple, une augmentation de 100 g par jour d’amidon ou de sucre ajouté était associée à une prise de poids supérieure de 1,5 kg et 0,9 kg sur quatre ans", notent-ils. À l’inverse une augmentation de la consommation quotidienne de fibres de 10 g était associée à une plus faible prise de poids. Dans le détail, ils ont observé que remplacer les sources de glucides raffinés par des options plus saines permettait de limiter la prise de poids : ce constat était valable pour les céréales complètes, les fruits, les légumes comme le brocoli, les carottes et les épinards. "En revanche, une consommation accrue de céréales raffinées et de légumes féculents comme les pois, le maïs et les pommes de terre était associée à un gain de poids plus important", notent-ils. Cette association était plus marquée chez les participants ayant un poids corporel excessif que chez ceux ayant un poids normal. "La plupart de ces associations étaient également plus fortes chez les femmes", complètent les auteurs.

Prise de poids et apports en glucides : des travaux complémentaires sont nécessaires

"Il s'agit d'une étude observationnelle, qui ne peut donc pas en établir la cause", préviennent toutefois les scientifiques. Cela signifie que d'autres travaux seront nécessaires pour évaluer la possible relation de cause à effet entre le choix des glucides et la prise de poids au cours de la vie. Les auteurs américains ont aussi remarqué plusieurs limites à leurs travaux : le fait que les choix alimentaires aient été auto-déclarés et que des erreurs potentielles ont pu être commises dans les mesures alimentaires. "Cependant, il s’agissait d’une vaste étude utilisant des évaluations alimentaires répétées et des questionnaires validés sur une longue période de suivi", estiment-ils. Pour eux, ces résultats confirment l’importance du choix de glucides de qualité pour maintenir son poids.