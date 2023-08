Un nouveau médicament efficace pour empêcher la prise de poids

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont développé un traitement qui limite le transport du magnésium dans les centrales énergétiques cellulaires appelées "mitochondries".

Chez les souris soumises à un régime alimentaire riches en sucres et en graisses, une perte de poids et une protection du foie ont été observées grâce à ce nouveau médicament.

Cette diminution du magnésium mitochondrial réduit aussi le risque d’obésité et de diabète.

"CPACC". C’est le nom du médicament qui pourrait permettre de ne pas grossir et de rester en bonne santé sans se priver. Ce dernier a été mis au point par des chercheurs de l’université du Texas Health Science Center à San Antonio (États-Unis). Pour développer ce traitement, ils ont tout d’abord examiné l'impact du magnésium sur le métabolisme, c'est-à-dire la production et la consommation d'énergie dans les cellules. Cette énergie, appelée "ATP", alimente les processus de l'organisme.

"Le magnésium est le quatrième cation, ou ion chargé positivement, le plus abondant dans l'organisme après le calcium, le potassium et le sodium. Il joue de nombreux rôles clés dans la santé, notamment la régulation de la glycémie et de la tension artérielle et la formation des os", a précisé l’équipe dans un communiqué.

Perte de poids : le médicament réduirait les risques d’obésité et de diabète

Lors de l'analyse, il a été constaté qu'un excès de magnésium ralentissait la production d'énergie dans les mitochondries, qui sont les centrales électriques des cellules. Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Cell Reports, les auteurs ont ainsi décidé de supprimer MRS2, un gène qui favorise le transport du magnésium dans les mitochondries. Cela a entraîné un métabolisation plus efficace du sucre et des graisses dans les centrales électriques.

Ensuite, ils ont élaboré un médicament qui accomplit la même chose. En clair, il limite la quantité de magnésium transférée dans les centrales électriques. "Lorsque nous donnons ce médicament, pendant une courte période, aux souris soumises à un régime alimentaire riches en sucres et en graisses, elles commencent à perdre du poids. Elles deviennent toutes minces", a expliqué Madesh Muniswamy, auteur des travaux. En outre, les tissus hépatiques et adipeux des rongeurs ne présentaient aucun signe de stéatose hépatique, une complication liée à l'obésité et au diabète de type 2.

Les effets néfastes du stress alimentaire atténués par une baisse du magnésium mitochondrial

"La réduction du magnésium mitochondrial a atténué les effets néfastes d'un stress alimentaire prolongé", a déclaré Manigandan Venkatesan, co-auteur de l’étude. "Ces résultats sont le fruit de plusieurs années de travail. Un médicament capable de réduire le risque de maladies cardiométaboliques, telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, et de réduire également l'incidence du cancer du foie, qui peut survenir à cause d’une maladie du foie gras, aura un impact énorme. Nous poursuivrons son développement", a conclu Madesh Muniswamy.