Voici l'ingrédient que l'on aime tous pour remplacer vos fringales de bonbons

L'ESSENTIEL Le chocolat est un antioxydant naturel qui aide à préserver la santé cardiovasculaire.

Il aide à lutter contre le déclin cognitif et entretient le moral.

Pour obtenir les bienfaits du chocolat, il faut qu”il soit noir, cacaoté à 80 % et plus.

Beaucoup d’entre nous en raffolent et la bonne nouvelle est qu’il serait bon pour la santé…. Il s’agit du chocolat ! Dans un hors-série intitulé "Sucre : comment décrocher", 60 millions de consommateurs assure qu’il pourrait être une alternative au sucre. Le magazine recommande de remplacer le mauvais sucre des bonbons par exemple par deux carrés de chocolat. Mais attention, pas n’importe lequel : il faut que ce soit du chocolat noir, cacaoté à 80 % et plus, pour qu’il soit bon pour la santé.

Le chocolat, un antioxydant naturel

Le cacao pur est un aliment très riche en antioxydants. “La fève de cacao contient 8% d’antioxydants, mais plus le chocolat est amaigrit en cacao, plus la quantité d’antioxydants est faible, peut-on lire sur le site de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il faut donc privilégier les chocolats “noirs”, à haute teneur en cacao.”

Le chocolat noir est aussi connu pour être un bon allié de la santé cardiovasculaire. Il permettrait de baisser la tension artérielle, de réduire le risque d’accidents vasculaires cérébraux (AVC). “Même si les bénéfices du cacao sont peu étudiés, plusieurs études ont mis en évidence les effets positifs du chocolat au niveau cardiovasculaire, poursuit l’Inserm. Par exemple, il a été montré qu’une consommation modérée de chocolat chez des personnes ayant survécu à un infarctus permettait de réduire le risque de décès de 70%.”

Le chocolat booste la santé mentale, la mémoire et le moral

Et les vertus du chocolat ne s’arrêtent pas là : il protège aussi la santé mentale. En effet, selon une étude publiée dans la revue Nature Neuroscience, une molécule présente dans le cacao, le flavanol, lutte contre le déclin cognitif et de la mémoire. "Si un participant avait une mémoire d'un sexagénaire au début du test [qui consistait à ce que les participants âgés de 50 à 69 ans boivent, pendant trois mois, une boisson contenant une forte dose de flavanol de cacao (900 mg)], après trois mois, cette même personne retrouvait une mémoire de quelqu'un âgé entre 30 et 40 ans", expliquait le docteur Scott Small, auteur de l’étude.

Enfin, le chocolat est aussi bon pour le moral car il contient des vitamines et des minéraux très importants, notamment du magnésium qui réduit le stress, l'anxiété et la fatigue. Vous l’aurez compris il est donc recommandé de manger du chocolat quotidiennement… Mais attention, toutefois, à ne pas en abuser : il est recommandé de ne pas dépasser deux carrés par jour, ce qui représente un peu moins de 10 grammes de chocolat.