Femmes âgées : un poids stable augmente la longévité

L'ESSENTIEL À partir de 90 ans, les scientifiques parlent de longévité exceptionnelle.

Dans une étude, des chercheurs ont montré que, pour les femmes, maintenir un poids stable après 60 ans aide à passer ce cap.

En revanche, ils rappellent qu'une perte de poids peut être recommandée chez les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité.

Une prise de poids peut être dangereuse pour la santé, tout comme une perte de poids. Avec les années, le corps a encore plus besoin de stabilité. C’est ce que démontrent des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego dans une nouvelle étude parue dans Journal of Gerontology: Medical Sciences. Ils expliquent qu’après 60 ans, les femmes ont plus de chances de vivre longtemps si elles maintiennent un poids stable.

Poids : la stabilité est associée à la longévité

Les auteurs ont utilisé une base de données rassemblant près de 54.500 femmes. Toutes ont participé à un essai sur les causes des maladies chroniques chez les femmes ménopausées. Parmi elles, 56 % ont vécu au moins jusqu’à 90 ans. Les scientifiques ont donc voulu comprendre l’influence du poids et de ses évolutions sur cette longévité exceptionnelle. Ils ont remarqué que les femmes avec un poids stable après 60 ans avaient plus de chances de vivre longtemps, en comparaison à celles qui perdaient du poids. "Les femmes qui ont perdu au moins 5 % de leur poids étaient moins susceptibles d’atteindre cette longévité, développent les auteurs. (…) Une prise de poids de 5 % ou plus, par rapport à un poids stable n’était pas associée à une longévité exceptionnelle." Selon les auteurs, les femmes de plus de 60 ans qui ont maintenu leur poids étaient 1,2 à 2 fois plus susceptibles d’atteindre la longévité dite exceptionnelle, soit vivre au-delà de 90 ans, que celles qui subissent une perte de poids de 5 % ou plus.

Perte de poids chez la femme âgée : un signe de mauvaise santé ?

Pour Aladdin H. Shadyab, l’auteur principal de cette étude, une perte de poids non-désirée peut être révélatrice d’un problème sous-jacent. "Si les femmes âgées se retrouvent à perdre du poids alors qu'elles n'essaient pas de le faire, cela pourrait être un signe avant-coureur de mauvaise santé et un indicateur d'une diminution de la longévité", estime-t-il. En avril dernier, une précédente étude a démontré qu’une perte de poids chez les personnes âgées est associée à un risque plus élevé de décès et de diminution de la qualité de vie.

Poids et longévité : il faut suivre les recommandations des professionnels de santé

À l’inverse, les auteurs rappellent qu’un poids trop élevé peut aussi être dangereux pour la santé. "Il est très fréquent que les femmes âgées aux États-Unis souffrent de surpoids ou d'obésité avec un indice de masse corporelle compris entre 25 et 35", souligne Aladdin H. Shadyab. Selon lui, il est important que les femmes prennent en compte les recommandations médicales les concernant, notamment si une perte de poids modérée est conseillée pour améliorer leur santé ou leur qualité de vie.