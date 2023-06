Faire de longues siestes amène à prendre du poids

L'ESSENTIEL Les personnes faisant régulièrement des siestes de plus de 30 minutes ont plus de risques de développer un syndrome métabolique et d'être obèses.

Les personnes qui dorment longtemps sont moins actives physiquement et ont plus tendance à manger en dehors des heures de repas, ce qui pourrait expliquer ces résultats.

L'obésité est un problème de santé publique en France.

Une nouvelle étude menée en Espagne démontre que les siestes prolongées peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé, notamment parce que cette habitude accroit le risque de surpoids, voire d'obésité.

Les longues siestes sont mauvaises pour la santé

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont constitué une cohorte de plus de 3.000 personnes vivant à Murcie, en Espagne. Les participants ont ensuite été divisés en deux groupes : ceux qui faisaient une sieste de "durée prolongée" (soit plus de 30 minutes), et ceux qui faisaient une "sieste courte" (soit moins de 30 minutes). Après analyse des données de santé des deux groupes, les résultats ont montré que les personnes faisant régulièrement des siestes de plus de 30 minutes avaient plus de risques de développer un syndrome métabolique et d'être obèses.

Plus précisément, les personnes faisant des siestes prolongées avaient un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé de 2% en moyenne, un risque d'obésité accru de 23% et un risque de syndrome métabolique plus élevé de 40 %. En effet, les personnes qui dorment longtemps sont moins actives physiquement et ont plus tendance à manger en dehors des heures de repas, ce qui pourrait expliquer ces résultats.

Lit ou canapé ? Le lieu de la sieste compte

Autre enseignement de la recherche : les participants qui dormaient sur un fauteuil ou un canapé avaient un risque plus élevé d'obésité et de syndrome métabolique que ceux qui dormaient dans un lit. De plus, les chercheurs ont constaté que les siestes courtes pouvaient réduire le risque d'hypertension artérielle de 21 %. Il est donc important de prendre en compte la durée et le lieu de la sieste pour bénéficier de ses bienfaits.

L'obésité est un problème de santé publique

Les personnes obèses sont plus susceptibles de développer des comorbidités liées au poids, telles que le diabète de type 2, l'hypertension, l'apnée du sommeil, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Cette condition peut aussi causer des difficultés à accomplir des tâches quotidiennes, réduire les niveaux d'énergie et rendre les mouvements plus difficiles.

Comme aux Etats-Unis, l'obésité est un problème de santé publique en France. Le nombre de personnes obèses en France ne cesse d'augmenter ces dernières années. Selon les dernières données de Santé Publique France, 15,4 % de la population adulte française est obèse, soit 7,3 millions de personnes.