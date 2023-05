Comment faire une sieste vraiment réparatrice ?

L'ESSENTIEL Faire une sieste de plus de 30 minutes serait associé à un risque plus élevé de souffrir d’obésité et d’hypertension.

Le fait de dormir dans son lit serait associé à un risque d’hypertension qui pourrait être lié "à des changements posturaux".

Les courtes siestes seraient réparatrices, augmenteraient la productivité et le niveau cognitif.

Fin avril, des scientifiques des universités de Guadalajara (Mexique) et de Murcie (Espagnol) ont révélé, dans une étude publiée dans la revue Obesity, que les siestes de plus de 30 minutes augmentaient les risques d’obésité et d’hypertension. Face à ces résultats, ils ont décidé de s’intéresser aux modalités idéales de la sieste.

Sieste idéale : dormir moins de 30 minutes dans son canapé à midi ou en début d’après-midi

Dans un premier temps, l’équipe s’est penchée sur la durée de la sieste. Elle préconise de dormir moins de 30 minutes. "Nous recommandons des siestes dites préventives de 10 minutes aux personnes souffrant de narcolepsie et aux patients souffrant d'apnée du sommeil qui ont également besoin de faire une sieste pour être actifs", a expliqué, au journal El País, Francesca Cañellas, membre du groupe de travail sur l'insomnie de la Société espagnole du sommeil.

Ensuite, les auteurs se sont demandés quel était le meilleur endroit pour faire une courte sieste reposante. Ils estiment qu’il est préférable de dormir sur son canapé. "Si vous dormez dans votre lit, il existe un lien plus fort avec l'hypertension que si vous restez sur le canapé. Il semble que ce soit lié à des changements posturaux, mais nous n'en sommes pas sûrs", a précisé Marta Garaulet, professeur de physiologie à l'université de Murcie. Elle conseille également de faire une sieste à midi ou en début d’après-midi plutôt qu’en plein milieu de l’après-midi.

"Les courtes siestes sont réparatrices"

Marta Garaulet a rappelé que les longues siestes "altéraient la latence du sommeil, la qualité et la quantité du sommeil nocturne". "Nous sommes faits pour dormir la nuit et être éveillés le jour. S'il vous arrive de dormir pendant la journée et d'atteindre des stades de sommeil profond, c'est comme si votre corps pensait que c'était la nuit. Lors d'une courte sieste, vous n'entrez que dans les stades I ou II du sommeil, qui sont capables de vous détendre, mais pas de vous faire dormir profondément. De plus, une longue sieste vous fait avoir un chronotype plus tardif : vous dînez plus tard et vous vous couchez plus tard, ce qui est un facteur circadien de mauvaise santé et d'obésité".

En revanche, "les courtes siestes sont réparatrices", a spécifié Francesca Cañellas. Ces dernières augmenteraient la productivité et le niveau cognitif. De plus, après avoir dormi pendant une courte période, on serait plus détendu, plus alerte et de meilleure humeur.