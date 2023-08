Comment perdre du poids après 60 ans ?

L'ESSENTIEL Une étude britannique a observé que l’âge n’influence pas la perte de poids chez les plus de 60 ans.

Modifier son hygiène de vie permet de perdre du poids même chez les plus de 60 ans.

Une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière favorise la perte de poids.

On entend souvent dire qu’il est plus difficile de perdre du poids après 60 ans. Pourtant, une étude britannique a démontré que l’âge n’influe pas sur la perte de poids. Ces travaux ont été publiés en 2020 dans la revue The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

L’âge n’affecte pas la perte de poids

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques de l’Université de Warwick (Angleterre) ont recruté 242 patients souffrant d’obésité morbide. Pendant plusieurs années, les volontaires ont bénéficié d’un suivi personnalisé, qui comprenait des changements au niveau de l'hygiène de vie visant à favoriser la perte de poids. Aucune intervention chirurgicale n’a été pratiquée au cours des travaux.

Lors de l’étude, les chercheurs ont comparé les pertes de poids et la diminution de l’indice de masse corporelle (IMC) de chaque participant. Ils ont alors constaté que "l’âge n’influence pas le succès de la perte de poids". Les modifications des modes de vie avaient le même impact sur le poids des sujets ayant plus de 60 ans et ceux ayant moins de 60 ans. La réussite de la perte de poids ne dépend donc pas de l’âge. "Par conséquent, l’âge en soi ne devrait pas influencer les décisions cliniques concernant l’acceptation des patients dans les services hospitaliers de lutte contre l’obésité", ont noté les auteurs de la recherche.

Alimentation saine et activité physique régulière, les clés pour la perte de poids

Une alimentation équilibrée associée à la pratique d’une activité physique régulière est une excellente stratégie pour favoriser la perte de poids. Dans l’objectif d’une perte de poids, on peut s’adonner à différents sports comme la natation, la course à pied, le vélo ou encore le renforcement musculaire.

Côté alimentation, on vise des nutriments qui nous font du bien comme les fibres, les lipides ou les protéines. Concernant la composition des menus, on peut préparer des repas contenant des fruits, des légumes, des légumineuses (lentilles, haricots blancs, pois chiche…) des céréales complètes et des protéines (volaille, viande blanche).