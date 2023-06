Aliments et boissons proposés devant les caisses des supermarchés : 7 sur 10 sont malsains

L'ESSENTIEL La majorité des produits présents aux caisses des supermarchés sont mauvais pour la santé, selon une nouvelle étude américaine.

Près de 31% des produits proposés dans les couloirs de caisse sont des bonbons.

Les aliments considérés comme "sains" sont peu présents à proximité des caisses.

Une longue file d’attente s’étend devant vous à la caisse du supermarché. Lors de votre attente, vous apercevez les snacks et les boissons sucrées posés sur les présentoirs. La tentation est forte d’ajouter un sachet à votre caddie, afin de faciliter l’attente. Une étude réalisée aux Etats-Unis et parue dans la revue Current Developments in Nutrition, a cependant révélé que 70 % des produits proposés à la caisse sont mauvais pour la santé.

Une majorité de produits malsains vendus en caisse

Au cours de l’étude, les chercheurs de l’université de Californie à Davis (États-Unis) ont analysé les caisses de 102 magasins d’alimentation à Davis, Sacramento, Oakland et Berkeley. Différents types de magasins ont été inclus dans l’étude : des supermarchés, des épiceries, des magasins d’alimentation spécialisée, des pharmacies ainsi que des grandes surfaces.

D’après leurs résultats, la majorité des aliments et boissons proposés à la caisse sont des bonbons (31 %), des boissons sucrées (11 %), des snacks salés (9 %) et des sucreries (6 %). Les produits sains sont, quant à eux, largement moins fréquents. L'eau représente 3 % des choix d'aliments et de boissons, suivie par les noix et les graines (2 %), les fruits et les légumes (1 %), les légumineuses (0,1 %) et le lait (0,02 %).

Les couloirs des caisses influencent les choix des consommateurs

Comme l’ont expliqué les chercheurs, les couloirs des caisses sont des zones privilégiées par les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons. En cause ? La caisse est l’unique endroit où l’ensemble des clients se rend. L’attente favorise également les achats impulsifs.

"Le couloir des caisses a été conçu de cette manière grâce à des accords de marketing, en vertu desquels les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons paient les magasins pour qu'ils placent leurs produits, qui sont pour la plupart mauvais pour la santé, à la caisse", a précisé Jennifer Falbe, auteure principale de l’étude et professeure associée au département d'écologie humaine de l’université de Californie. Les zones de caisse peuvent donc fortement influencer les choix des consommateurs. À l’avenir, l’équipe américaine espère que des produits plus sains seront vendus à la caisse.