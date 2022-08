Du calcium pour moins grossir après la ménopause

Le calcium ne sert pas que pour les os. Celui-ci contenu à l’intérieur des cellules participe à la gestion du stockage des graisses, à ses entrées et ses sorties, en particulier au niveau de la cellule graisseuse par excellence, l’adipocyte : ainsi, la bonne dose de calcium dans la cellule permet de déclencher la fuite de graisse hors de cette cellule, ce qui permet de diminuer le tour de taille.

Application concrète de cette théorie, des études menées aux Etats-Unis montrent que le risque de devenir obèse est moins important dans la population qui consomme la quantité journalière recommandée de calcium. Ces mêmes études montrent aussi que les régimes amaigrissants marchent beaucoup mieux si la consommation de calcium est élevée, et dans ce cas, on perd moins de muscle au cours d’un régime hypocalorique classique. On sait en effet que la perte des muscles est quasi indissociable de la perte de graisse et que le sport est vivement recommandé pour cette raison-là.

A rappeler au passage que le sport lui-même, ne fais pas maigrir, mais il permet la reconstruction des muscles qui eux sont gourmands en calories.

Le poids et la consommation de calcium liés chez la femme

Ces constatations sont intéressantes pour les femmes. Leur poids serait donc en relation directe avec leur consommation de calcium : plus elles en consomment, plus leur poids est correct. Or si les enfants et les hommes, adolescents et adultes, ont des apports satisfaisants en calcium ce qui n’est pas le cas des femmes en particulier à l’adolescence ou à la ménopause.

Rappelons qu’à la ménopause, l’érosion osseuse est progressive et 1 à 2% du capital en calcium de l’os s’en va en fumée tous les ans. Une consommation de 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt fromages) freine cette déminéralisation permettrait donc de diminuer d’un tiers le nombre de femmes qui prennent du poids à la ménopause.

Mais ce n’est pas tout, après la ménopause, de bons apports en calcium permettraient aussi de diminuer de 80% le pourcentage de celles qui prennent plus d’un kilo par an.

Les produits laitiers sont une excellente source de calcium. A consommer donc sans modération mais en choisissant de préférence des produits allégés en graisses.