Perte de mémoire : le rôle du calcium mis en lumière

On pourrait croire que la perte de mémoire est liée à la disparition graduelle de cellules du cerveau. Pourtant, ce n’est pas le cas.

Selon les résultats d’une étude, menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et publiée dans la revue Ageing Cell, un facteur crucial de la perte de fonctions cognitives telles que la mémoire ou l’apprentissage serait le niveau de calcium présent dans certaines cellules spécifiques du cerveau.

L’équipe de chercheurs s’est concentrée sur les synapses, ces connexions électro-chimiques entre les neurones dans le système nerveux central et sur le niveau de calcium dans l’hippocampe, une partie du cerveau nécessaire à l’apprentissage et à la mémoire.

Un potentiel considérable pour des pistes de traitement

L’étude a été menée sur des souris porteuses d’une protéine fluorescente sensible au calcium dans la partie pré-synaptique de l’hippocampe. Ces souris, âgées de 6, 12, 18 et 24 mois, ont été soumises à des exercices de labyrinthes et de reconnaissance d’objets.

Une augmentation du taux de calcium pré-synaptique dans l’hippocampe de jeunes souris les a poussées à se comporter comme de vieilles souris. Tandis qu’une réduction du taux de calcium pré-synaptique a permis de "rajeunir" des souris plus âgées, ce qui est le plus fascinant.

Les chercheurs ont ainsi mis en lumière une corrélation claire entre capacité cognitive et niveaux de calcium pré-synaptique. Des résultats qui ont un potentiel considérable pour le développement de traitements de la perte de mémoire et des fonctions cognitives chez l’humain.