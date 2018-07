Mémoire, attention : les vagues de chaleur diminuent les fonctions cognitives

L’impression de fonctionner au ralenti quand il fait très chaud ne serait en fait pas qu’une impression. Une nouvelle étude, publiée dans Plos, vient en effet de démontrer que les vagues de chaleur diminuent les fonctions cognitives.



Pour le prouver, les chercheurs ont suivi 44 étudiants (âge moyen = 20,2 ans) d'une université de la région de Boston (Etats-Unis) avant, pendant et après une vague de chaleur. Certains vivaient dans des bâtiments climatisés, d’autres non. Du 9 au 20 juillet 2016, ils ont réalisé, tous les jours, des tests cognitifs, pour évaluer, entre autres : l'attention, la vitesse de traitement de l’information, la capacité d'addition et de soustraction, ainsi que la mémoire.

Augmentation du temps de réaction

Les élèves vivant dans les espaces non climatisés ont vu leurs performances aux tests cognitifs diminuer significativement. Les résultats montrent notamment une augmentation du temps de réaction sur tous les exercices intellectuels demandés. "Les déficits de la fonction cognitive résultant des conditions thermiques intérieures pendant les vagues de chaleur s'étendent au-delà des populations vulnérables", indiquent donc les chercheurs.



Précisons tout de même que les tests cognitifs ont eu lieu juste après le réveil, de sorte que l'étude ne peut pas évaluer si les effets observés se sont prolongés pendant le reste de la journée.

La température idéale

Selon une enquête réalisée par YouGov auprès de 16 000 personnes dans 14 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, nous passons 90% de nos journées dans des espaces intérieurs, soit plus de 21 heures par jour. La température idéale y serait de 20-21 degrés pour hommes, et de 24/25 degré pour les femmes (oui, les besoins sont différents en fonction des sexes).



En France, une vague de chaleur est définie comme une période où les températures minimum et maximum, moyennées sur trois jours, atteignent ou dépassent simultanément des seuils d’alerte départementaux. Ils évoluent en général entre 31 et 36 degrés.