En bonne santé

Longévité : un mode de vie sain peut faire gagner 7 ans

Boire peu d'alcool, ne pas fumer et garder un poids moyen permet de gagner plusieurs années de vie en bonne santé.

Un esprit sain dans un corps sain. Cette citation du poème de Juvénal est à nouveau confirmée par une étude publiée dans Health Affairs. Ces travaux de l’Institut Max Planck (Allemagne) et de l’université du Michigan (Etats-Unis) montrent que les personnes qui ne fument pas, ne sont pas obèses et consomment modérément de l’alcool peuvent espérer vivre davantage que la population générale. Mieux, ces années correspondent à des années de vie en bonne santé.

Les chercheurs ont analysé les données de santé de 14 000 Américains âgés de 50 à 89 ans, de 1998 à 2012. Ils se sont concentrés sur 3 facteurs de risque bien connus de pathologies et de mortalité prématurée : la tabagisme, l’obésité et la consommation d’alcool. C’est la première fois qu’une étude scientifique évalue l’impact de ces 3 facteurs simultanément. Habituellement, ils sont étudiés individuellement.



Vivre mieux plus longtemps

Les scientifiques ont remarqué que ces 3 comportements malsains n’influençaient pas l’espérance de vie de la même manière. D’après leur analyse, le tabagisme est associé à une mortalité prématurée, tandis que l’obésité est surtout liée à longue période de maladie. De son côté, la consommation excessive d’alcool entraîne à la fois des années de maladie mais aussi une vie écourtée.

Ainsi, en fonction du mode de vie, on constate que les hommes qui n’ont jamais grillé de cigarette, qui consomment de l’alcool modérément et qui sont de poids normal vivent en moyenne 11 ans de plus que les hommes obèses, fumeurs et buvant trop d’alcool. De même, les femmes ayant adopté un mode de vie sain ont une espérance de vie en bonne santé rallongée de 12 ans. Dans l'ensemble, les chercheurs estiment qu'adopter ces comportements sains peut apporter 7 ans de vie en plus.



Des grands-parents plus en forme

« Les améliorations de la médecine et des technologies ont souvent été désignées comme les garants d’une espérance de vie en bonne santé, relève Mikko Myrskylä, directeur de recherche démographique à l’Institut Max Planck. Nous montrons qu’un mode de vie sain, qui ne coûte rien, est suffisant pour permettre aux individus de vivre plus longtemps en pleine forme ».

Pour les auteurs, ces résultats mettent en évidence l’importance de concentrer sur la prévention. Des résultats d’autant plus importants que la société est vieillissante, jugent-ils. Les scientifiques soulignent, en effet, que les seniors en bonne santé peuvent continuer à travailler plus longtemps, ou jouer un rôle clé dans la société comme garder les petits enfants ou s’engager dans des associations.