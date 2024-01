Régime : les 10 pires idées pour perdre du poids

L'ESSENTIEL Pour perdre du poids durablement, il est important de prendre son temps, en ayant un objectif réalisable.

Il faut bannir les régimes miracles, les excès de sport et la culpabilité.

Le stress ou le manque de sommeil peuvent aussi ralentir la perte de poids.

"Combien de kilos perdre en trois jours ?", "puis-je perdre 5 kilos en deux semaines" ou encore "comment maigrir vite ?" : voici les recherches fréquemment effectuées sur la perte de poids sur internet. Tout le monde partage généralement le même objectif : se débarrasser rapidement des kilos récemment pris, notamment après les fêtes de fin d'année. Mais en matière de perte de poids, il ne faut pas faire n’importe quoi. C’est le message porté par la clinique américaine de Cleveland. Elle recense dix idées à fuir si vous voulez perdre quelques kilos.

Se fixer des objectifs inaccessibles : un frein à la perte de poids

Si vous souhaitez perdre 5 kilos en une semaine, il va falloir revoir votre but. Selon les spécialistes, perdre 450 à 900 grammes par semaine est un objectif réalisable. "Cette approche graduelle a plus de chance d’aboutir sur des habitudes durables, qui permettront de ne pas reprendre de poids", précisent ces chercheurs américains. Mais c’est aussi une manière de garder la motivation. "Ne sous-estimez pas le pouvoir du renforcement positif, explique Susan Albers, psychologue. Quand vous faites des choses qui vous font vous sentir mieux, vous avez envie de continuer à les faire."

Perte de poids : certains régimes peuvent nuire à votre santé

Mono-diète de fruits, régime miracle qui permet de perdre du poids très rapidement : ce type de programmes est à fuir. "En supprimant certains groupes d’aliments, ces légumes excluent des nutriments majeurs pour l’organisme, ce qui peut nuire à votre état de santé", poursuivent ces spécialistes. Cela peut aussi créer une relation malsaine avec l’alimentation qui peut déboucher sur des troubles du comportement alimentaire. Pour Beth Czerwony, diététicienne, une alimentation saine et durable est constituée de fruits, de légumes, de céréales complètes, de protéines et de produits laitiers, dans des quantités adaptées.

La culpabilité ne doit pas être votre motivation pour perdre du poids

Pour perdre du poids durablement, il faut réussir à retrouver une relation saine avec l’alimentation. Les pensées négatives et la culpabilité ne feront que compliquer les choses. "Si vous percevez votre façon de faire seulement comme bonne ou mauvaise, alors vous risquez juste de tout abandonner à terme", estime le Dr Albers.

Il ne faut pas sauter de repas !

Beth Czerwony ajoute qu’il est important de ne pas se priver. "En ratant un repas, vous risquez de ne pas avoir les nutriments essentiels à votre organisme", rappelle-t-elle. Cela peut aussi ralentir votre métabolisme, ce qui fait que le corps brûle moins de calories. À terme, il peut y avoir une prise de poids à cause d’un ajustement physiologique lié à cette privation. C’est aussi valable pour les régimes drastiques, avec une très faible quantité de calories par jour. Certains régimes sont aujourd’hui basés sur le jeûne intermittent, mais l’apport calorique quotidien ne doit pas être diminué.

Pour perdre du poids, oubliez votre balance !

Il est important de ne pas devenir obsédé des chiffres. L’idéal est de ne pas se peser trop souvent, mais de prendre un vêtement comme échelle. Si l’on si sent mieux, c’est que l’on a perdu du poids. Si vous ne résistez pas à passer sur la balance, le Dr Albers recommande d’être indulgent avec soi-même. "Attendez vous à ce que le poids fluctue, c’est normal."

L’abus de sport n’est pas un allié pour perdre du poids

Faire du sport est bon pour la santé. Cela fait même partie des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Mais rien ne sert d’en abuser. Katie Lawton, physiologiste, explique qu’un excès d’exercices à forte intensité peut nuire au système immunitaire et augmenter le risque de blessure. Les entraînements à haute intensité doivent être pratiqués au maximum trois fois par semaine.

Perte de poids : l’hydratation doit être suffisante

Ce sont deux mauvaises idées liées : la déshydratation et la sur-hydratation. Notre poids est composé à moitié d’eau, certains peuvent tenter de boire moins pour perdre quelques kilos en essayant de transpirer davantage. "Vous ne perdez pas juste de l’eau avec la transpiration, prévient Katie Lawton. Vous éliminez des électrolytes et des vitamines et minéraux."

À l’inverse, boire plus d’eau pour se remplir l’estomac et réduire la faim est une mauvaise idée, cela augmente le risque d’hyponatrémie, une baisse de la quantité de sodium liée à un excès d’eau.

Perte de poids : il ne faut pas se purger !

Vomir ou prendre des laxatifs pour perdre du poids sont des techniques liées à des troubles du comportement alimentaire. Elles peuvent être très dangereuses pour le corps et engendrer différents troubles : arythmie, hypotension, accident cardiovasculaire, ostéoporose, etc.

L’alimentation et le sport ne sont pas les seules clés pour perdre du poids

L’alimentation et le sport sont les bases d’une vie plus saine permettant la perte de poids. Mais ce ne sont pas les seules. Dr Albers recommande de s’intéresser à la qualité du sommeil, aux niveaux de stress qui peuvent aussi avoir un impact sur notre alimentation.

En somme, il n’y a pas de recette miracle pour perdre du poids. Cela demande du temps et de la patience.