Régime : un espoir pour contrer l'effet yoyo ?

L'ESSENTIEL L'effet yoyo est l'œuvre d'un groupe de neurones qui nous poussent à retrouver le poids perdu.

Cette situation crée une stimulation de notre appétit et induit une prise de poids.

En 2020, près d’un Français sur deux (47,3%) était en situation de surpoids et/ou d’obésité.

Des chercheurs de l’Institut Max Planck, en Allemagne, et de la Harvard Medical School, aux États-Unis, ont voulu savoir précisément ce qu'il se passait dans notre cerveau pour enclencher cet effet yoyo après un régime. Ils se sont penchés sur les changements qui se produisent dans nos circuits cérébraux lorsque nous sommes soumis à une restriction calorique. Les résultats de leurs recherches, publiés dans le journal Cell Metabolism, révèlent que tout cela est l'œuvre d'un groupe spécifique de neurones.

Des neurones qui nous poussent à retrouver le poids perdu

Les chercheurs ont découvert que les neurones AgRP, situés dans l'hypothalamus, une région du cerveau qui joue un rôle clé dans le contrôle de la sensation de faim, sont activés par d'autres neurones voisins lors d'une perte de poids causée par une restriction calorique. Cette activation des neurones AgRP stimule notre appétit et nous pousse à consommer davantage de nourriture, ce qui entraîne une prise de poids.

Ces résultats soulignent l'importance des signaux neuronaux dans la régulation de notre appétit et mettent en évidence le lien entre l'activation de ces neurones spécifiques et l'effet yoyo après un régime.

Des perspectives d'intervention pour prévenir l'effet yoyo

Les résultats de cette étude pourraient ouvrir la voie à de nouvelles perspectives d'intervention pour prévenir l'effet yoyo et maintenir une perte de poids durable après un régime. En comprenant mieux les mécanismes cérébraux liés à la sensation de faim, les chercheurs espèrent pouvoir développer des médicaments qui ciblent spécifiquement ces neurones AgRP, afin de réduire leur activation pendant un régime et ainsi limiter la stimulation excessive de l'appétit. Ce type de médicament pourrait aider les personnes à maintenir leurs efforts pour perdre du poids sans subir les fluctuations indésirables qui contribuent souvent à la reprise de poids après un régime.

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour approfondir notre compréhension de ces mécanismes cérébraux et développer des traitements efficaces.

De plus en plus de Français en surpoids

En 2020, près d’un Français sur deux (47,3 %) était en situation de surpoids ou d’obésité, selon les chiffres d’une nouvelle enquête Odoxa pour La ligue contre l'obésité. Et c’est l’obésité qui progresse le plus – elle a doublé depuis 1997. Aujourd’hui, 17 % des Français sont en situation d’obésité (dont 6 % des enfants âgés de 8 à 17 ans).



L’obésité massive a, elle, pratiquement doublé en une décennie, passant de 1,1 % en 2009 à 2 % en 2020, et concerne désormais plus d’un million de Français.