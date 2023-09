États-Unis : la demande de laxatifs bondit à cause d'une tendance TikTok

L'ESSENTIEL Des vidéos publiées sur TikTok promeuvent l’utilisation de laxatifs pour perdre du poids.

Dans les pharmacies, la demande de produits laxatifs augmente au point de créer des problèmes d’approvisionnement.

Des médecins s’inquiètent des conséquences de cette tendance.

Cela devient difficile de trouver des laxatifs aux États-Unis. Le responsable de cette pénurie est le réseau social TikTok : on y trouve des vidéos recommandant d’utiliser ces médicaments pour perdre du poids ou soulager des ballonnements. Elles sont notamment référencées sous le hashtag #GutTok, qui rassemble déjà plus d’un milliard de vues. Selon le Wall Street Journal, certaines pharmacies connaissent des ruptures, mais la Food and Drug Administration, l’organisme qui régule les médicaments dans le pays, ne constate pas de pénurie nationale pour l’heure.

TikTok : les fabricants de laxatifs observent une hausse de la demande

Selon le média américain NBC news, plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont constaté une augmentation de la demande. "Au cours des derniers mois, nous avons constaté une demande sans précédent pour les produits Dulcolax, a explique un porte-parole de Sanofi. En conséquence, certains détaillants peuvent temporairement ne pas avoir certains produits Dulcolax dans leurs rayons." Dans son article, le Wall Street Journal révèle que la demande de polyéthylène glycol 3350, le nom générique de MiraLax, a entraîné des pénuries dans certaines pharmacies américaines.

Cette augmentation fait suite à des vidéos publiées principalement sur TikTok : elles vantent les mérites de ces laxatifs pour la perte de poids, la "détox" ou encore pour diminuer les ballonnements. "Cela tombe entre les mains des gens, en particulier des jeunes, qui se disent : 'Oh, c’est une option. C’est quelque chose que je pourrais potentiellement utiliser", explique Kendrin Sonneville, professeure agrégée de sciences nutritionnelles à la School of Public Health de l’université du Michigan, dans l’article de NBC news.

Laxatifs : une tendance TikTok qui inquiète les professionnels de santé

Les médicaments laxatifs sont recommandés lorsqu’une personne souffre de constipation et que des changements dans son hygiène de vie n'améliorent rien (faire du sport, manger davantage de fibres, etc). Ces produits vont utiliser l’eau présente dans l’organisme pour ramollir les selles et ainsi faciliter leur évacuation."Si vous envisagez d'utiliser des laxatifs pour perdre du poids, la seule chose que vous faites est d'évacuer l'eau et les selles, qui ne font pas partie de votre masse corporelle", prévient le Dr William Chey, chef de la division de gastro-entérologie de l'université du Michigan, dans les colonnes de NBC news. Cela signifie que tout le poids perdu sera repris dès que la personne sera de nouveau correctement hydratée.

Par ailleurs, ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires comme les crampes, les ballonnements ou les gaz. Une utilisation trop importante peut avoir des conséquences plus graves : une déshydratation, des nausées, des vomissements, de faibles taux de potassium dans le sang, ce qui peut augmenter le risque de crise cardiaque, une pancréatite ou encore des calculs rénaux.