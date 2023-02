Démence : l’usage régulier de laxatifs augmente le risque

L'ESSENTIEL Dans le cadre de l’étude, 18.235 personnes ont déclaré utiliser la plupart des jours de la semaine des laxatifs disponibles sans ordonnance.

Avoir régulièrement recours à des laxatifs pour lutter contre la constipation augmente de 51 % le risque de développer une démence.

Le risque de déclin cognitif était encore plus élevé chez les adultes utilisant des laxatifs osmotiques, qui ramollissent les selles en attirant de l'eau dans l'intestin.

En cas de constipation, certains consomment davantage d’aliments riches en fibres alimentaires ou pratiquent une activité physique tous les jours pour augmenter la fréquence des selles et améliorer leur consistance. D’autres personnes misent sur des médicaments laxatifs. Problème : utiliser régulièrement des laxatifs augmente le risque de développer une démence. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs dans une étude publiée dans la revue Neurology.

Déclin cognitif : 502.229 adultes en bonne santé suivis pendant 10 ans

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont recruté 502.229 personnes figurant dans la base de données britannique, UK Biobank. Les participants, qui étaient âgés en moyenne de 57 ans, ne souffraient pas de démence au début de l'étude. Parmi les volontaires, 18.235 personnes, soit 3,6 %, ont déclaré utiliser régulièrement (soit la plupart des jours de la semaine) des laxatifs disponibles sans ordonnance. Au cours des dix années suivantes, 218 personnes qui avaient régulièrement recours aux laxatifs, soit 1,3 %, ont été atteintes d’un déclin cognitif, contre 0,4 %, chez les adultes qui n’utilisaient pas ces médicaments contre la constipation.

Démence : +51 % de risques avec une utilisation régulière de laxatifs

Après avoir pris en compte des facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, les autres maladies, la prise de médicaments et les antécédents familiaux de démence, l’équipe a observé que les participants qui utilisaient fréquemment des laxatifs présentaient un risque accru de 51 % de démence par rapport à ceux qui ne s’en servaient pas régulièrement. Le risque de déclin cognitif augmentait avec le nombre de laxatifs pris. Les auteurs ont aussi constaté que les adultes qui utilisaient uniquement des laxatifs osmotiques étaient encore plus susceptibles de souffrir de démence. Pour rappel, ce type de laxatifs ramollit les selles en attirant de l'eau dans l'intestin.

"Encourager les patients à traiter la constipation en modifiant leur mode de vie"

"La constipation et l'utilisation de laxatifs sont courantes chez les adultes d'âge moyen et les personnes âgées. Cependant, l'utilisation régulière de laxatifs peut modifier le microbiome de l'intestin, ce qui peut affecter la signalisation nerveuse de l'intestin au cerveau ou augmenter la production de toxines intestinales qui peuvent affecter le cerveau. (…) D'autres travaux sont nécessaires pour approfondir le lien que notre recherche a trouvé entre les laxatifs et la démence. Si nos résultats sont confirmés, les professionnels de la santé pourraient encourager les patients à traiter la constipation en modifiant leur mode de vie, par exemple en buvant plus d'eau, en augmentant la consommation de fibres alimentaires et en faisant plus d'activité physique", a conclu Feng Sha, auteur de l'étude, dans un communiqué.