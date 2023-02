Démence : un médicament pourrait réduire le risque chez les patients diabétiques

L'ESSENTIEL Les patients atteints de diabète de type 2 prenant de la pioglitazone étaient 16 % moins susceptibles de développer une démence que celles qui n'en prenaient pas.

Le risque a été réduit davantage à mesure qu'ils prenaient le médicament durant de plus longues périodes : jusqu'à 37 % pour un traitement sur 4 ans.

Cependant, le pioglitazone pourrait causer certains effets secondaires et d'autres recherches doivent être menées pour confirmer ces résultats.

Les personnes atteintes de diabète sont deux fois plus susceptibles de développer une démence que celles qui n'en sont pas atteintes. Heureusement, selon une nouvelle étude publiée dans le numéro en ligne du 15 février 2023 de la revue Neurology, un médicament contre le diabète, le pioglitazone, pourrait permettre aux patients de réduire leur risque de développer ultérieurement une démence.

Démence : baisse du risque de 16 à 37 % chez les diabétiques

Au cours de l'étude, 8,3 % des personnes atteintes de diabète de type 2 prenant de la pioglitazone ont développé une démence, contre 10,0 % de celles qui ne prenaient pas le médicament. Après avoir pris en compte d'autres facteurs susceptibles d'affecter le risque de démence, tels que l'hypertension artérielle, le tabagisme et l'activité physique, les chercheurs ont découvert que les personnes prenant de la pioglitazone étaient en réalité 16 % moins susceptibles de développer la maladie que celles qui n'en prenaient pas. Le bénéfice était plus important chez les personnes ayant des antécédents de cardiopathie ischémique (une affection causée par un rétrécissement des artères du cœur) ou d'accident vasculaire cérébral, avec des risques réduits de 54 % et 43 %.

Le risque a été réduit de plus en plus à mesure que les participants prenaient le médicament pendant de plus longues périodes. Les personnes qui l'ont pris pendant quatre ans étaient 37 % moins susceptibles de développer une démence, tandis que celles qui l'ont pris pendant un à deux ans étaient 22 % moins susceptibles. Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont examiné la base de données nationale coréenne sur la santé des personnes nouvellement diagnostiquées avec un diabète de type 2 qui n'étaient pas atteintes de démence. Ils ont été suivis pendant 10 ans en moyenne. Sur les 91.218 participants, 3.467 ont reçu le médicament pioglitazone.

"Étant donné que la démence se développe pendant des années avant le diagnostic, il peut y avoir une opportunité d'intervenir avant qu'elle ne progresse. Ces résultats peuvent suggérer que nous pourrions utiliser une approche personnalisée pour prévenir la démence chez les personnes atteintes de diabète dans le cas où elles ont des antécédents de cardiopathie ischémique ou d'accident vasculaire cérébral", a déclaré l'auteur de l'étude Eosu Kim, chercheur à l'université Yonsei à Séoul en Corée du Sud, dans un communiqué.

Pioglitazone : quels sont les effets secondaires du médicament ?

Cependant, Eosu Kim a observé que la pioglitazone pouvait causer certains effets secondaires : l'enflure, la prise de poids, la perte osseuse et l'insuffisance cardiaque congestive. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires selon lui sur l'innocuité à long terme du médicament et pour savoir s'il existe une dose optimale qui pourrait minimiser les effets secondaires tout en conservant les avantages.

Une limite de l'étude était que les informations sur les médicaments étaient basées sur les réclamations d'assurance, il est donc possible que certaines personnes n'aient pas pris les médicaments tels qu'ils étaient prescrits. De plus, rappelons que l'étude ne prouve pas que le médicament réduit le risque de démence chez les personnes atteintes de diabète, bien qu’elle démontre une association significative. À noter que dans de précédentes études menées sur des personnes atteintes de démence ou à risque de déclin cognitif qui n'avaient pas de diabète, la pioglitazone n'a montré aucune protection contre la démence. D'autres recherches doivent donc encore être menées pour confirmer ces découvertes.