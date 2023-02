Démence : les couples qui durent ont moins de risque

L'ESSENTIEL Un trouble ou déclin cognitif correspond à une altération d’une ou plusieurs fonctions cognitives : mémoire, planification, attention, langague, cognition sociale…

Si la maladie d’Alzheimer est rare avant 65 ans (2 % de la population), elle augmente ensuite rapidement pour atteindre 15 % de la population à 80 ans.

Vous avez besoin d’une raison rationnelle pour sauter le pas et d’unir votre destin à celui de votre partenaire ? Une étude de l’université norvégienne de sciences et de technologie confirme qu’être marié de "façon continue pendant de nombreuses années" réduit les risques de développer une démence en vieillissant.

Être marié réduit les risques de déclin cognitif

Pour vérifier l’impact du statut matrimonial sur la santé, les chercheurs ont repris les informations recueillies par les travaux Trøndelag Health Study, étude qui réunit les dossiers médicaux des habitants volontaires de la région norvégienne de Trøndelag depuis 1984. Ils ont examiné les données des participants sur une période de 24 ans et ont cherché à savoir si le fait d’être en couple ou non était lié à un diagnostic clinique de démence après l'âge de 70.

Ils ont découvert que les personnes qui avaient été continuellement mariées tout au long de ces deux décennies, avaient un plus faible taux d'incidence de démence. Au contraire, les divorcés et les célibataires présentaient davantage de troubles cognitifs en vieillissant.

"Exactement, ce qui cause la démence est un mystère. Cette enquête indique qu'être marié et un risque plus faible de démence sont liés, mais nous ne savons pas pourquoi", précise Asta Håberg, médecin à l'hôpital St. Olav et professeure à l'université norvégienne des sciences et des technologies dans un communiqué.

La chercheuse ajoute qu'une "théorie est que les personnes mariées mènent une vie plus saine, et que cela explique les différences de risque de diverses maladies". Toutefois, elle reconnaît que son équipe n’a "trouvé aucun élément concernant les différences de santé entre les individus mariés et non mariés qui expliquerait la différence de risque de démence observée".

Avoir des enfants retarde la démence

Être en couple pendant de longues années ne serait pas le seul "moyen" d’éviter la démence. Le fait de fonder une famille et d'avoir des enfants semble aussi avoir une influence bénéfique. Selon les données recueillies, cela réduit le risque de démence de 60 % chez les personnes non mariées.

"Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que si vous avez des enfants, vous restez plus engagé sur le plan cognitif. Par exemple, vous devez traiter avec des gens et participer à des activités que vous n'auriez pas autrement à faire. Cela stimule votre cerveau et cela peut le conduire à fonctionner mieux. De cette façon, vous construisez une sorte de réserve cognitive", précise la Dr Asta Håberg.

Néanmoins, certaines personnes mariées, ayant une progéniture ou encore ayant fait des études (autre facteur bénéfique contre les démences) développent la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs avancent donc que cette réserve aurait surtout un effet retardateur.