Démence : l’insécurité alimentaire fait vieillir le cerveau plus vite

L'ESSENTIEL L'insécurité alimentaire a été associée à un déclin cognitif accéléré.

Les seniors qui ne mangent pas à leur faim voient leur cerveau vieillir d'environ 4 ans.

L'étude montre l'importance d'avoir un accès à une alimentation saine ou à des programmes d’aides alimentaires.

Avoir une alimentation variée et équilibrée est l’une des recommandations données pour réduire les risques de développer la maladie d’Alzheimer. Et une nouvelle étude de l’université d'État de Pennsylvanie confirme l’importance du contenu de l’assiette en vieillissant. Elle montre que l’insécurité alimentaire entraîne un vieillissement accéléré du cerveau.

Démence : l’insécurité alimentaire fait vieillir le cerveau d’environ 4 ans

Pour déterminer l’effet de l’insécurité alimentaire sur les personnes âgées, Muzi Na, professeure adjointe de sciences nutritionnelles à Penn State, a réuni un échantillon représentatif de 4.578 personnes âgées en utilisant les données de l’enquête américaine National Health and Aging Trends Study, 2012-20. Les participants devaient rapporter s'ils mangeaient à leur faim et s’ils bénéficiaient ou pas du programme d’aide alimentaire des USA baptisé Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

Les chercheurs ont découvert que les adultes en situation d'insécurité alimentaire connaissaient des déclins cognitifs plus rapides que ceux qui n'avaient pas de soucis pour se nourrir. Ils ont aussi mis en évidence que la participation au SNAP pouvait aider à protéger contre le cerveau du vieillissement prématuré.

En effet, les taux de pertes cognitives étaient similaires chez les participants au SNAP et les individus inéligibles. Ils étaient tous les deux plus lents que le déclin observé chez les personnes qui ne profitaient pas du programme alimentaire alors qu’elles répondaient aux critères d'éligibilité.

"Le taux de déclin cognitif plus élevé observé dans le groupe en situation d'insécurité alimentaire équivalait à 3,8 ans de plus, tandis que le taux de déclin cognitif plus élevé observé dans le groupe non participant éligible au programme SNAP équivalait à 4,5 ans de plus", précisent les chercheurs dans le communiqué, publié le 17 février 2023.

Déclin cognitif : il faut favoriser l’accès aux programmes d’aides

Pour les scientifiques, leurs travaux, présentés dans The Journal of Nutrition, montrent qu’il faut faciliter l’accès à des aliments sains et nutritifs.

"Pour une population vieillissante, environ quatre ans de vieillissement cérébral peuvent être très importants", explique la Pr Muzi Na. "Ces résultats soulignent vraiment l'importance de la sécurité alimentaire pour les personnes à mesure qu'elles vieillissent et la valeur que le programme d’aide SNAP peut avoir dans l'amélioration de la santé cognitive des individus à mesure qu'ils vieillissent. Nous devons nous assurer que les gens ont accès - et les encourager à utiliser - les programmes d’aides alimentaires à mesure qu'ils vieillissent", estime l’experte.