Déclin cognitif : la constipation chronique en cause ?

L'ESSENTIEL Contrairement aux participants ayant des selles une fois par jour, les adultes constipés présentaient trois années de plus de vieillissement cognitif.

Une fréquence des selles tous les trois jours ou moins était liée à une probabilité plus élevée de 73 % de déclin cognitif.

Une légère augmentation du risque de déclin cognitif a été observée chez les personnes ayant des selles plus de deux fois par jour.

Environ 16 % de la population mondiale souffre de constipation. On peut évoquer une réduction des selles, associée à des difficultés de défécation, lorsque le rythme habituel des selles est perturbé et passe à moins de trois selles par semaine. La constipation peut être occasionnelle ou chronique si les symptômes persistent depuis plus de six mois, selon l’Assurance maladie. Ce trouble du transit intestinal est lié à des problèmes de santé à long terme, tels qu’une inflammation, des déséquilibres hormonaux, l'anxiété ou la dépression.

Constipation : des selles moins fréquentes associées à une fonction cognitive plus faible

Lors de l’Alzheimer’s Association International Conference 2023, à Amsterdam, des chercheurs de l’université du Massachusetts à Amherst ont révélé que la constipation chronique pouvait entraîner un déclin cognitif. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont passé en revue trois recherches, portant sur plus de 110.000 personnes, dans le cadre de leur étude. L’équipe a recueilli des données sur la fréquence des selles des participants et leurs auto-évaluations cognitives. De plus, leurs capacités cognitives ont été mesurées.

Les résultats, présentés durant de la conférence, ont montré que les adultes souffrant de constipation chronique présentaient des fonctions cognitives plus faibles, correspondant à un vieillissement cognitif de trois années supplémentaires par rapport à ceux ayant des selles une fois par jour. De plus, une fréquence des selles tous les trois jours ou moins était associée à une probabilité plus élevée de 73 % de déclin cognitif. Les auteurs ont observé une légère hausse du risque de déclin cognitif chez les volontaires ayant des selles plus de deux fois par jour.

Démence : "bien manger et prendre soin de son intestin" pour réduire le risque

"Ces recherches soulignent l’importance pour les cliniciens de discuter de la santé intestinale, en particulier de la constipation, avec leurs patients plus âgés. Les interventions visant à prévenir la constipation et à améliorer la santé intestinale comprennent l'adoption d'une alimentation saine enrichie en aliments riches en fibres et en polyphénols tels que les fruits, les légumes et les grains entiers, la prise de suppléments en fibres, la consommation quotidienne d'eau et la pratique régulière d'activités physiques", a déclaré Dong Wang, professeur adjoint à la Harvard Medical School, au Brigham and Women’s Hospital et à la Harvard T. H. Chan School of Public Health. "Bien manger et prendre soin de son intestin peuvent être un moyen de réduire le risque de démence", a ajouté Heather M. Snyder, vice-président de l’Alzheimer’s Association.