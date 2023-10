Perte de poids : faut-il suivre le régime sans lectine ?

L'ESSENTIEL Le régime sans lectine consiste à réduire la consommation de certains fruits et légumes.

La lectine est une protéine qui s’accroche aux glucides et favorise leur stockage dans les cellules adipeuses.

En France, 47,3 % des adultes seraient obèses ou en surpoids selon l’Inserm.

“Mangez au moins 5 portions de fruits ou de légumes en privilégiant les légumes, recommande l’Assurance maladie en cas de surpoids ou d’obésité. Ils peuvent être crus, cuits, surgelés ou en conserve.” Quand une personne souhaite perdre du poids, elle modifie généralement son alimentation en y incorporant plus de légumes car ceux-ci sont “souvent pauvres en calories et présentent des saveurs et des textures diverses, qui les rendent appétissants et goûteux.” Une fausse bonne-idée, selon le cardiologue américain Steven Gundry.

Perte de poids et régime : quels sont les aliments riches en lectine ?

La lectine est une protéine présente dans beaucoup de végétaux. Dans son livre Le Paradoxe des plantes, Steven Gundry explique que la lectine peut s’accrocher aux glucides et favoriser le stockage de ces derniers dans les cellules adipeuses. L’auteur préconise donc un régime sans lectine.

Ce régime ne signifie pas se priver de tout mais réduire la consommation des aliments riches en lectine tels que les légumineuses, les céréales, les cucurbitacées, les aubergines, les courgettes, les tomates ou encore les pommes de terre. En revanche, en suivant ce régime, vous pouvez consommer certains légumes comme de l’avocat, des légumes verts à feuilles ou encore du choux.

“Les études scientifiques qui établissent un lien entre consommation de lectines et prise de poids sont encore trop peu nombreuses, explique Camille Gravouil, nutritionniste, au magazine Cosmopolitan. Il est donc difficile aujourd'hui d'affirmer que les lectines font grossir.”

D’après le cardiologue Steven Gundry, en dehors de la prise de poids, certaines lectines seraient aussi néfastes pour la santé. "Une consommation importante d’aliments riches en lectines peut endommager la paroi intestinale et provoquerait des troubles digestifs, tels que des ballonnements, des brûlures d’estomac ou des diarrhées, poursuit Camille Gravouil. Si nous sommes déjà fragilisés par ces problèmes, il est déconseillé d’abuser des lectines. Cela risquerait d’augmenter le syndrome inflammatoire."

Régime sans lectine : pourquoi la perte de poids est parfois nécessaire ?

En France, 47,3 % des adultes seraient obèses ou en surpoids, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), dont 17 % en situation d’obésité. Il s’agit d’un problème de santé publique majeur car le surpoids et l’obésité augmentent les risques de maladies cardiovasculaires (hypertension, accident vasculaire cérébral (AVC), accident de phlébite, etc.), chroniques (diabète de type 2, arthrose, syndrome des ovaires polykystiques chez la femme, etc.) ou encore de certains cancers, notamment de l'œsophage, du pancréas, du côlon et du rectum.

L’indice de masse corporel (IMC) est un indicateur qui permet d’estimer la corpulence d’une personne, en divisant le poids en kilogrammes par la taille en centimètres au carré : de 18,5 à 25 (corpulence normale), de 25 à 30 (surpoids), de 30 à 35 (obésité modérée), de 35 à 40 (obésité sévère), plus de 40 (obésité morbide ou massive). Pour maigrir, l’idéal est de consulter son médecin ou un nutritionniste qui vous guidera en fonction de votre rythme de vie et vous soutiendra.