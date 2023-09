Exercice physique : les jeunes femmes font «des réserves» pour leur cœur

L'ESSENTIEL Selon des chercheurs australiens, les femmes peuvent conserver les bienfaits de l'exercice physique réalisé pendant la vingtaine et ainsi avoir une meilleure santé cardiaque plus tard dans la vie.

Les femmes actives pendant la vingtaine avaient une fréquence cardiaque au repos plus faible que les autres.

Pour les chercheurs, leurs résultats montrent qu'il est important de promouvoir l'activité physique auprès des jeunes femmes.

L'exercice physique a des effets bénéfiques sur le cœur des femmes à très long terme. Les chercheurs de l'université du Queensland (Australie) ont constaté qu'elles conservent les bienfaits de l'activité physique effectuée pendant la vingtaine, et ont ainsi une meilleure santé cardiaque plus tard dans la vie.

Une fréquence cardiaque au repos plus faible chez les jeunes femmes actives

Les scientifiques australiens ont voulu savoir si les bénéfices de l'activité physique effectuée pendant la jeunesse pouvaient être conservés à la ménopause, un peu comme 'une épargne'. Ils ont pour cela analysé les données longitudinales de 479 femmes qui ont déclaré leur niveau d'activité physique tous les trois ans, du début de la vingtaine au milieu de la quarantaine.

Et la réponse à leur question est oui. Les résultats montrent, en effet, que les femmes quadragénaires qui avaient été les plus actives à 20 ans, avaient une fréquence cardiaque au repos d’environ 72 battements par minute (bpm). Celles qui avaient été plus sédentaires entre 20 et 40 affichaient environ 78 bpm.

Le Dr Mielke, co-auteur de l'étude, précise dans un communiqué : "même si la différence peut sembler minime, des études antérieures suggéraient qu'une augmentation de la fréquence cardiaque au repos, même de 1 bpm, était associée à une mortalité accrue". Il ajoute ensuite qu'une "fréquence cardiaque au repos plus faible signifie généralement que votre cœur fonctionne plus efficacement et comme il se doit".

Cœur : il faut promouvoir une activité physique régulière chez les jeunes femmes

Les résultats de cette étude parue dans la revue Journal of Physical Activity and Health, suggèrent qu'une activité physique régulière, quel que soit le moment choisi, a des bienfaits sur la santé cardiovasculaire des femmes avant la transition vers la ménopause. Pour les scientifiques, ils montrent également qu'il est essentiel de promouvoir l'exercice dès la vingtaine et la trentaine. "Cela nous montre que les initiatives de santé publique devraient promouvoir un mode de vie actif chez les femmes dans la vingtaine et la trentaine, l'impact positif sur la santé étant encore évident plus tard dans la vie", explique le Dr Mielke.

L'équipe désire aussi la poursuite des recherches sur les effets potentiels de l’accumulation d’activité physique, et plus particulièrement pour les femmes, "car la grossesse et la procréation ont un impact considérable sur les niveaux d'activité physique", précise le Dr Mielke.