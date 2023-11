Perte de poids : d'où vient la graisse abdominale et comment la perdre ?

L'ESSENTIEL La graisse abdominale augmente le risque de diverses maladies : diabète de type 2, cancers, mort subite, hypertension artérielle.

L’alimentation est le premier facteur favorisant le développement de la graisse abdominale.

Le stress et le sommeil sont deux autres grands facteurs de risque.

Diabète de type 2, cancer, mort subite… La graisse abdominale augmente le risque de diverses maladies. Souvent, on l’attribue aux années qui passent et à la prise de poids progressive. Mais certains facteurs augmentent le risque d’accumulation de graisse sur cette zone précise du corps.

L’alimentation et le stress comme facteurs de risque de la graisse abdominale

La graisse abdominale se voit physiquement, au niveau du ventre. Mais au-delà de l’esthétisme, plusieurs organes peuvent être touchés par la graisse présente à cet endroit - comme le foie, l'estomac, les intestins, etc. -, ce qui augmente le risque de certaines maladies : hypertension, cholestérol, cancers, diabète de type 2, pathologies cardiovasculaires.

L’alimentation est le premier facteur de risque. Si vous consommez des aliments très sucrés, riches en graisses saturées et/ou ultra-transformés, vous avez plus de risque de développer de la graisse abdominale.

Si vous souhaitez perdre du poids et surtout de la graisse abdominale, évitez l’alcool. Souvent, ces boissons sont très sucrées. “L’alcool peut faire monter le taux de sucre (hyperglycémie) si la boisson consommée contient beaucoup de glucides”, explique Diabète Québec. C’est notamment le cas des cocktails, du kir, du cidre…

Réduire le stress et mieux dormir pour vaincre la graisse abdominale

Autre facteur : le stress. En effet, selon une étude publiée dans la revue Neuron, le stress chronique affecte la réponse naturelle du cerveau à la satiété, perturbant ainsi la régulation de l'appétit. Les signaux de récompense sont exacerbés, ce qui incitent les personnes stressées à une consommation excessive d'aliments riches en calories, sucre et matières grasses.

Selon une étude publiée dans la revue Journal of the American College of Cardiology, les personnes qui ne dorment pas suffisamment ont tendance à manger plus et à stocker cette mauvaise graisse au niveau abdominal et ce même chez les personnes jeunes, en bonne santé et minces.

Dernier facteur de risque : les changements hormonaux. C’est surtout le cas chez les femmes, qui peuvent avoir des déséquilibres hormonaux à certains moments de leurs vie, notamment lors de la ménopause. De plus, selon cet article, le stress et le manque de sommeil pourraient également provoquer un dérèglement hormonal et favoriser l’accumulation de mauvaises graisse dans le ventre.

Avant d’entamer un régime drastique pour perdre du poids au niveau du ventre, essayez donc d’abord de revoir votre alimentation, de moins consommer d’alcool, de réduire votre stress et de mieux dormir.