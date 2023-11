Perte de poids : misez sur ce délicieux fruit d'automne tous les jours

L'ESSENTIEL Manger une pomme avant chaque repas permettrait de maigrir.

En complément, pour perdre du poids, il faut adopter un régime alimentaire équilibré et faire du sport régulièrement.

En France, plus de 23 % des 18-24 ans sont en surpoids selon l’Inserm.

Gala, Pink Lady, Reinette… Il existe aujourd’hui plusieurs milliers de variétés de pommes mais une cinquantaine seulement est commercialisée en France. Ce fruit, qui peut être consommé toute l’année, pourrait vous permettre de perdre beaucoup de poids.

Perte de poids : trois pommes par jour avant chaque repas

Selon la nutritionniste américaine Tammi Lynn, dont les propos ont été rapportés dans le Journal des femmes, manger une pomme avant chaque repas permettrait de perdre de la masse graisseuse. Mais pourquoi ? Une fois dans l’intestin, au contact de l’eau, le fruit va gonfler. La place occupée va nous donner la sensation d’être plus rassasié et nous aurons donc moins faim. Ainsi, si la pomme est mangée avant le repas, vous mangerez donc naturellement moins, sans avoir la sensation de vous restreindre.

“Si vous respectez une alimentation équilibrée et que vous vous tenez à ce rituel, avant chaque repas, pendant précisément 4 semaines, vous pourrez perdre jusqu'à 8 kg”, selon Tammi Lynn dans le Journal des femmes.

Si vous devez manger une pomme tous les jours, il va falloir varier les plaisirs… Bonne nouvelle : que vous la consommiez crue ou cuite, les effets sur la perte de poids seront les mêmes.

Une alimentation équilibrée et du sport pour perdre du poids

Pour perdre du poids, manger une pomme avant chaque repas ne suffit pas. Il faut aussi manger équilibré et veiller à ce que la balance calorique journalière soit proche de zéro. Autrement dit, le corps dépense toutes les calories qu’on lui fournit en mangeant. Pour rappel, de façon générale il faut, chaque jour, entre 1.800 et 2.000 kcal pour une femme et 2.100 à 2.700 kcal pour un homme. Pas plus !

Enfin, pour maigrir, il est aussi conseillé de faire du sport de manière régulière. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), recommande de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. Une routine bénéfique pour la santé en général et qui permet de diminuer le risque d’obésité.

En France, l’excès de poids touche 57,3 % des 65 ans et plus, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Chez les 18-24 ans, ce pourcentage est de 23,2 %.