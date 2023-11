Obésité : donner des conseils sur un ton optimiste aide les patients à perdre du poids

L'ESSENTIEL Le fait de présenter le traitement contre l’obésité comme une opportunité positive est associé à une plus grande perte de poids.

Lorsque les médecins abordaient le sujet de l'excès de poids sur un ton optimiste, cela a favorisé la participation au programme de perte de poids de 12 semaines chez les patients obèses.

Aucune différence n'a été constatée dans le changement de poids entre l’approche "des mauvaises nouvelles", mettant l'accent sur le "problème" de l'obésité, et l’approche "neutre", qui ne présente pas de caractéristiques positives ou négatives.

Les recommandations internationales recommandent aux médecins généralistes de dépister le surpoids et l'obésité et de proposer un traitement contre cette maladie chronique de la nutrition. Dans de précédentes enquêtes, les patients ont indiqué que les mots et le ton utilisés par les praticiens sont importants pour eux et peuvent les motiver ou les démotiver à perdre du poids. Cependant, il existe peu de données sur la manière dont les professionnels de santé peuvent aborder les questions relatives au poids et proposer un traitement de manière à ce qu'il soit bien perçu et efficace.

Obésité : trois approches pour parler des traitements ont été identifiées

C’est pourquoi des chercheurs de l’université d'Oxford (Angleterre) ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Annals of Internal Medicine. Pour les besoins des travaux, ces derniers ont examiné des conversations enregistrées entre 246 patients souffrant d'obésité et 87 médecins. Ces discussions portaient sur une intervention comportementale gratuite de 12 semaines pour la perte de poids. "Les données étant uniquement audio, le langage corporel et les indices non-verbaux n'ont pas pu être évalués." L’objectif de l’équipe ? Examiner le lien entre le langage utilisé lors de la consultation et le comportement des patients, y compris la participation au programme et les résultats de la perte de poids.

Les scientifiques ont identifié trois approches interactionnelles. Dans le cadre de la première, qui est appelée "l’approche des bonnes nouvelles", le praticien emploie des termes positifs et un ton optimiste, sur les avantages de la perte de poids et présente le programme de perte de poids comme une "opportunité", avec très peu de mention de l'obésité, de l'indice de masse corporelle ou du poids en tant que problème. La deuxième approche, qui est celle "des mauvais nouvelles", met l'accent sur le "problème" de l'obésité avec un ton pessimiste. L'approche "neutre", qui était la plus fréquente, ne présente pas de caractéristiques positives ou négatives.

Entendre des termes positifs a motivé les adultes obèses à perdre du poids

D’après les résultats, les adultes obèses ayant reçu des conseils dans le cadre de l'approche fondée sur les bonnes nouvelles présentaient la plus forte perte de poids observée au bout de 12 mois, soit environ 4,8 kg en moyenne, contre 2,7 kg dans le groupe ayant été informé sur un ton pessimiste et 1,2 kg dans le groupe ayant bénéficié de l’approche "neutre". Selon les auteurs, la perte de poids plus importante dans le groupe ayant bénéficié de "l’approche des bonnes nouvelles" semble être due à une plus grande participation au programme de perte de poids de 12 semaines, puisque 87 % des participants de ce groupe ont suivi le programme, contre moins de la moitié des volontaires des deux autres groupes.