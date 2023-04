Comment motiver votre enfant ?

L'ESSENTIEL Pour donner envie à l'enfant de faire une activité ou une action, il faut d'abord lui expliquer clairement ce que l'on attend de lui, et lui donner une tâche accessible à son âge.

Il est également préférable de l'encourager à atteindre ses objectifs avec des récompenses qui ne sont pas toujours matérielles.

Enfin, il faut l'aider à accepter l'échec en discutant avec lui afin de l'inciter à en tirer une leçon.

Certains âges sont particulièrement favorables à l'opposition et au manque de motivation, mettant parfois les parents dans un état d'exaspération. Pourtant, des solutions existent pour aider votre enfant à changer son comportement.

Exprimer clairement ses attentes

Quel que soit son âge, l'enfant, le préadolescent ou l'adolescent a besoin de comprendre de façon claire le comportement que vous lui demandez. Plus vous serez précis dans votre demande, plus il sera possible de définir ensemble des objectifs à accomplir.

De même, la tâche à accomplir, ou le nouveau comportement à adopter, doit être adapté à son âge pour ne pas lui donner un objectif inatteignable pour lui qui risquerait de le décourager et de fragiliser son estime de lui-même.

Encourager le développement de la discipline

Une fois que vous vous serez mis d'accord sur le ou les objectifs, mettez en place des étapes intermédiaires sur un temps donné avec éventuellement une récompense à chaque réussite, sous forme d'encouragement, d’activités, d'images ou d'objets qu'il pourra collectionner par exemple et qui correspondent à ce qu’il apprécie.

De cette façon, vous l'aidez à renforcer son comportement et à améliorer l'estime de lui avec des objectifs atteignables qui l'emmèneront progressivement vers l'objectif final.

Être constant et accepter les échecs

Conserver une certaine constance pendant le temps que vous vous êtes fixé permet à l'enfant de garder le cap et de concentrer ses efforts vers son prochain objectif. Cependant, en cas d'échec, prenez le temps de discuter de ce qu'il s'est passé pour l'inciter à en tirer une leçon et éventuellement ajuster l'objectif qui était trop difficile à atteindre cette fois-ci.

Les erreurs à éviter

Bien sûr l'erreur principale serait de punir son enfant lorsqu'il n'a pas réussi son objectif. Bien au contraire, son échec doit être un levier pour remettre en question ce qui n'a pas fonctionné et l'aider à être plus flexible.

L'autre erreur serait de ne récompenser son enfant qu'avec du matériel, ce qui peut le rendre dépendant au cadeau et empêcher sa prise de responsabilité. Dans ce cas il est préférable de varier avec parfois des surprises, sous forme d'activités spéciales, ou de privilèges.

En savoir plus : "La Discipline Positive pour les adolescents" de J. Nelsen et L. Lott.