Une ménopause tardive est associée à des vaisseaux sanguins plus sains

L'ESSENTIEL Les femmes qui arrivent à la ménopause plus tard dans leur vie sont moins susceptibles d'avoir des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques.

Cela serait lié à une meilleure fonction mitochondriale et à la présence de certains lipides dans leur sang.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires.

L’âge moyen de la ménopause est de 51 ans. Toutefois, il y a de grandes variations observées chez les femmes. Certaines voient leurs règles s’arrêter bien plus tôt et d’autres plus tard. Une étude révèle que les femmes qui traversent cette étape de vie tardivement, ont des vaisseaux sanguins en bonne santé plus longtemps et moins de risques de maladies cardiovasculaires que les autres.

Ces travaux d’University of Colorado at Boulder ont été publiés dans la revue Circulation Research de l'American Heart Association le 31 janvier 2025.

Une meilleure santé vasculaire chez les femmes ménopausées après 55 ans

Pour tenter de comprendre pourquoi une entrée dans la ménopause tardive, soit 55 ans ou plus, a été liée à un risque de développer des maladies cardiaques lors de précédentes études, les chercheurs ont suivi 92 femmes. Ils ont entre autres examiné la dilatation médiée par le flux de l'artère brachial. C'est-à-dire qu’ils ont mesuré la façon dont ce vaisseau sanguin situé dans les bras se dilate lorsque le flux sanguin augmente. Ils ont également évalué la santé des mitochondries des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins.

Les analyses confirment que les femmes ménopausées ont une fonction artérielle amoindrie par rapport à celles qui sont préménopausées. "Cela s'explique en partie par le fait qu'en vieillissant, les gens produisent moins d'oxyde nitrique, un composé qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins et les empêche de se raidir et de développer des plaques. Les mitochondries des cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins deviennent aussi dysfonctionnelles avec l'âge et génèrent davantage de molécules nocives appelées radicaux libres", précise la première auteure Sanna Darvish dans un communiqué de presse.

Autre constat : la santé cardiaque est mieux préservée chez les femmes ménopausées tardivement. En effet, leur fonction vasculaire n’était que 24 % moins bonne par rapport au groupe préménopausé alors que ce taux était de 51 % chez les femmes ayant été ménopausées à l’âge “normal”.

Ménopause tardive : pourquoi ces femmes sont plus protégées que les autres ?

Au-delà de mettre en lumière un lien entre l’âge de la ménopause et les risques cardiaques, la recherche avance une explication. Les chercheurs ont découvert que la santé vasculaire préservée des femmes ménopausées après 55 ans était liée à un meilleur fonctionnement des mitochondries qui produisaient moins de radicaux libres. De plus, elles avaient des niveaux "plus favorables" de 15 métabolites différents liés aux lipides ou aux graisses dans leur sang.

"Nos données suggèrent que les femmes qui ont leur ménopause à un âge plus avancé ont une sorte de protection naturelle inhérente contre le dysfonctionnement vasculaire qui peut provenir du stress oxydatif au fil du temps", explique l’auteur principal Matthew Rossman.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer précisément l’origine de cette protection. Toutefois, l’équipe soupçonne que la meilleure fonction mitochondriale et certains lipides circulant dans leur sang mis en lumière avec cette étude, pourraient jouer un rôle.

"Nous espérons que ces travaux permettront de mettre l’âge de la ménopause sur la carte en tant que facteur de risque spécifique aux femmes, dont les femmes et leurs médecins discuteront davantage", conclut Sanna Darvish.