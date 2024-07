L’acupuncture peut réduire la dose de méthadone et l'envie d'opioïdes

L'ESSENTIEL La méthadone est un opiacé de synthèse utilisé dans le traitement de la dépendance à l’héroïne ou à d’autres opiacés.

Dans une étude, des adultes souffrant d'un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes et ayant bénéficié de séances d’acupuncture trois fois par semaine pendant huit semaines ont réduit leur dose de méthadone de 20 % ou plus.

Aucun événement indésirable grave n'est survenu au cours de l’intervention.

La méthadone est un opiacé de synthèse, qui contient une substance proche de la morphine. Chez les adultes dépendants à l’héroïne ou à d’autres opiacés, ce médicament permet de supprimer les symptômes du manque qui surviennent lors de la privation de drogue. Cependant, "les effets indésirables signifient que le traitement optimal est obtenu à la dose la plus faible qui contrôle le besoin d'opioïdes", ont indiqué des chercheurs de l'Université de médecine chinoise de Guangzhou (Chine). Dans une récente étude, ils ont voulu évaluer l’efficacité de l'acupuncture par rapport à l'acupuncture fictive sur la réduction de la dose de méthadone.

Plus de patients ont réduit leur dose de méthadone de 20 % ou plus avec l'acupuncture

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a recruté 118 personnes âgées de 65 ans ou moins, qui souffraient d'un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes. Ils suivaient un traitement à la méthadone depuis au moins six semaines et ont été assignés au hasard à recevoir de l'acupuncture ou de l'acupuncture fictive trois fois par semaine pendant huit semaines. D’après les résultats, parus dans la revue Annals of Internal Medicine, davantage de patients avaient réduit leur dose de méthadone de 20 % ou plus avec l'acupuncture qu'avec l'acupuncture fictive à la huitième semaine (62 % contre 29 %). De plus, par rapport à l'acupuncture fictive, l'acupuncture s'est avérée plus efficace pour réduire l'envie d'opioïdes, "avec une différence moyenne de -11,7 mm sur l'échelle visuelle analogique".

"Des recherches supplémentaires pour mesurer les résultats cliniques à long terme"

Les auteurs n’ont observé aucun effet secondaire grave. "Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour mesurer les résultats cliniques à long terme et pour déterminer comment l'acupuncture peut être intégrée au mieux dans un programme complet de traitement de la toxicomanie, nous pensons que ces résultats soutiennent la prise en compte de l'acupuncture pour la réduction de la méthadone chez les personnes qui reçoivent un traitement de substitution à la méthadone", ont conclu les scientifiques.