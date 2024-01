Aphasie motrice post-AVC : l'acupuncture peut réduire les symptômes

L'ESSENTIEL L'aphasie motrice ou de Broca, du nom du médecin qui l’a diagnostiquée, est un trouble du langage et de la communication qui survient après un traumatisme touchant le cerveau, comme un accident vasculaire cérébral (AVC).

L'aphasie motrice ou de Broca, du nom du médecin qui l’a diagnostiquée, est un trouble du langage et de la communication qui survient après un traumatisme touchant le cerveau, comme un accident vasculaire cérébral (AVC). Concrètement, une personne atteinte d'aphasie rencontre des difficultés pour parler, comprendre, lire, écrire et compter mais sa pensée n'est pas altérée. On estime que ce trouble touche environ 300.000 personnes en France.

Une nouvelle étude met en évidence les résultats prometteurs de l’acupuncture, qui consiste à introduire des aiguilles très fines à des points précis des tissus ou des organes, pour améliorer les fonctions du langage chez les patients souffrant d’aphasie motrice post-AVC.

Les effets de l'acupuncture sur les patients atteints d'aphasie motrice post-AVC

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue JAMA Network Open, les chercheurs de l’Université de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin, en Chine, se sont appuyés sur les données de 252 patients chinois âgés de 45 à 75 ans et atteints d’aphasie de Broca consécutive à un AVC. Ceux-ci ont été répartis au hasard dans deux groupes : le premier soumis à 30 séances d’acupuncture manuelle durant six semaines, le second à des séances fictives, combinées à des médicaments conventionnels et une formation linguistique. L’objectif, observer les effets de l’acupuncture sur la fonction du langage, les fonctions neurologiques et la qualité de vie chez les participants, suivis jusqu’à six mois.

Résultat, les chercheurs ont constaté que les participants ayant bénéficié des soins d’acupuncture montraient, à la sixième semaine, "des augmentations significatives de leur quotient d’aphasie" (+ 8 points) calculé via la Western Aphasia Battery (WAB) et "de leurs scores" (+ 23,5 points) au Chinese Functional Communication Profile (CFCP). Le WAB et le CFCP sont des outils de diagnostic utilisés pour évaluer les capacités linguistiques et les principales capacités non-linguistiques chez les adultes souffrant d’aphasie. "Ces améliorations ont persisté durant les six mois de suivi, culminant respectivement à + 10,34 et + 27,43 points", peut-on lire dans un communiqué.

L'acupuncture comme traitement d'appoint pour l'aphasie motrice post-AVC

"Cette étude confirme que l'aphasie motrice post-AVC est la condition dominante affectée par le traitement d'acupuncture, ce qui indique que l'acupuncture pourrait servir de traitement d'appoint pour les patients atteints d'aphasie motrice consécutive à un AVC, concluent les auteurs. En outre, nos résultats cliniques fournissent des preuves aux soignants et aux patients qu’il est possible de prendre en charge l'aphasie post-AVC avec des soins d'acupuncture."