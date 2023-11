Cancer : l'acupuncture et les massages réduisent les douleurs

L'ESSENTIEL La qualité de vie d'environ 67 % des patients atteints d'un cancer avancé est entravée par la douleur.

Une étude montre que l'acupuncture et les massages sont des solutions efficaces pour lutter contre les souffrances provenant d'un cancer.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les intégrer dans les soins proposés aux malades.

Près de sept patients souffrant d'un cancer avancé reconnaissent que leur qualité de vie est entravée par la douleur. Mais, l'acupuncture et les massages pourraient être des solutions efficaces pour réduire leurs souffrances, selon un récent essai clinique publié dans JAMA Network Open le 14 novembre 2023.

Cancer : les souffrances diminuent avec l'acupuncture et les massages

Les chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA) ont réuni 298 patients souffrant d'un cancer pour évaluer l'efficacité de l'acupuncture et des massages pour réduire les douleurs. Les tumeurs malignes des volontaires avaient été diagnostiquées depuis en moyenne 5,6 ans tandis que les souffrances duraient depuis 3,8 ans. La moitié des participants ont eu des séances d'acupuncture de 20 minutes pendant 26 semaines. Les autres ont été traités par massothérapie. Cela incluait des exercices de respiration et 20 minutes de massage dans la zone de la douleur primaire.

Au cours des 26 semaines de l'expérience, les malades ont noté le niveau de leur douleur, leur qualité de vie et les symptômes liés à la souffrance qu'ils ont ressentis (fatigue, insomnie...). À la fin de cette période, plus de 50 % des patients ayant bénéficié de l'une des deux médecines douces ont présenté une réponse clinique positive.

Dans le détail, l'acupuncture a réduit le pire score de douleur de -2,53 en moyenne, tandis que le massage le diminuait de -3,31 en moyenne. Les deux méthodes ont également amélioré la fatigue, l'insomnie et la qualité de vie sans différences significatives entre les groupes. Ces résultats montrent que l'acupuncture et les massages sont des options viables pour soulager les souffrances chez les patients atteints d'un cancer avancé et améliorer leur qualité de vie.

Acupuncture, massage : des soins pouvant aider dans le traitement du cancer

Les chercheurs estiment qu'il pourrait ainsi être intéressant d'intégrer l'acupuncture et les massages dans les parcours de soin des personnes atteintes d'un cancer pour les aider à faire face à la douleur. Cependant, il est serait nécessaire d'offrir des formations spécifiques aux acupuncteurs et aux massothérapeutes afin qu'ils puissent proposer une pratique sûre et efficace aux malades.

"De plus, d'autres recherches sont nécessaires pour déterminer la meilleure façon d'intégrer ces traitements non-pharmacologiques dans la stratégie actuelle de gestion de la douleur afin de créer des soins centrés sur le patient, efficients et efficaces", précisent les chercheurs dans leur article scientifique.