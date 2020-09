Dix minutes de massage aident à réduire le stress

Quatre-vingts pour cent des consultations médicales seraient liées au stress, d’après la Fédération française de cardiologie. Il peut augmenter le risque de souffrir de certaines maladies comme les troubles cardiaques, les ulcères d’estomac ou aggraver des pathologies comme l’asthme. Un changement de routine ou des médicaments peuvent aider à réduire l’anxiété, mais notre organisme peut aussi le faire tout seul grâce au système nerveux parasympathique. Lorsqu’il s’active, il ralentit différentes fonctions comme le rythme cardiaque ou la tension artérielle, et créé ainsi une sensation de relaxation. Des chercheurs de l’université de Konstanz (Allemagne) montrent que dix minutes de massage suffisent pour stimuler le système nerveux parasympathique. Les résultats de leur étude sont parus dans la revue Nature.

Des massages d’intensité variable

Les scientifiques ont réalisé leurs travaux grâce à une soixantaine de participants, répartis en trois groupes. Le premier a reçu un massage de la tête et du cou, d’intensité modérée, pour stimuler le nerf vague, associé au système nerveux parasympathique. Un autre groupe a reçu un massage de faible intensité sur la même zone et le dernier s’est seulement assis, en silence sans stimulation tactile. Pour mesurer les effets de ces différentes techniques sur le stress, l’équipe scientifique a mesuré le rythme cardiaque des participants ainsi que sa variabilité : la variation de la durée de l’intervalle de temps entre deux battements cardiaques. Cette donnée permet de comprendre la réactivité du système nerveux parasympathique. Plus la variabilité de la fréquence cardiaque est élevée, plus la personne est détendue.

Le repos aussi réduit le stress

Dix minutes de repos ou de massages réduisent le stress psychologique et physiologique : tous les participants se sentaient plus détendus après l’expérience et la variabilité de fréquence cardiaque a diminué pour l’ensemble d’entre eux. Les chercheurs ont constaté que la réduction physiologique du stress était plus importante chez les participants ayant reçu un massage, d’intensité faible ou modérée. “Le contact tactile semble améliorer la relaxation de l’organisme", notent les scientifiques dans un communiqué. “Vous n’avez pas besoin d’un traitement professionnel pour vous détendre, complète Maria Meier, autrice principale de l’étude. Quelqu’un qui vous caresse doucement les épaules ou poser votre tête pendant dix minutes sur une table, c'est suffisant pour stimuler votre système de relaxation physiologique.” Avec son équipe, elle souhaite maintenant tester les effets de la méditation et des exercices de respiration sur le stress.