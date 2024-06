Comment santé et qualité de vie sont devenues des priorités de la vie professionnelle

L'ESSENTIEL Une proportion importante des arrêts de travail sont liés à la santé mentale.

En développant le télétravail, la crise sanitaire a eu des effets parfois négatifs sur la qualité de vie des salariés.

L'application de la législation sur la santé au travail se heurte souvent au manque de médecins du travail.

"La santé et la qualité de vie au travail sont devenus des enjeux prépondérants pour les salariés et les entreprises". François Miquet-Marty, président du groupe "Les Temps Nouveaux" appuie son affirmation sur un chiffre révélateur du malaise qui existe aujourd’hui dans l’univers professionnel : 38% des salariés auraient, selon lui, "du mal à se sentir appartenir au corps social de l’entreprise". Une réalité à mettre en parallèle avec d’autres éléments qui illustrent la dégradation de la santé mentale des Français depuis la crise sanitaire qui a entraîné une forte augmentation des demandes d’aide pour troubles anxieux et de la consommation de substances le plus souvent, comme le souligne le Pr Amine Benyamina, psychiatre, chef de service à l’hôpital Paul Brousse, "dans une démarche auto-thérapeutique".

C’est à partir de ces constats qu’un débat sur la santé et la qualité de vie au travail a été organisé par le groupe "Les Temps Nouveaux" avec "Pourquoi Docteur" pour faire le point sur ce dossier et surtout aborder des pistes de solution.

22% des arrêts de travail liés à la santé mentale

"La santé et la qualité de vie au travail ont un impact à la fois sur les performances sociales et les performances économiques de l’entreprise", a souligné Laurence Breton-Kueny, vice-présidente de l’ANDRH (Association Nationale des DRH) et DRH de l’AFNOR qui a par ailleurs rappelé que 22% des arrêts de travail sont liés à la dégradation de la santé mentale des salariés.

Alors, comment se manifeste le malaise qui touche l’ensemble de la société – les Français restent les premiers consommateurs d’anxiolitiques- et qui a bien sûr des répercussions sur la vie professionnelle ? "Le télétravail qui s’est largement développé depuis la crise sanitaire est à la fois un accélérateur de bien-être et un facteur de détérioration de la santé mentale qui va au-delà de l'univers du travail et peut participer à la consommation de substances qui sont des faux amis, les anxiolitiques pour lesquels il y a souvent un mésusage du fait de la liberté de prescription en France et bien sûr l’alcool", affirme Amine Benyamina.

Les quatre piliers de la santé et de la qualité de vie au travail

Et le psychiatre d’ajouter que, si cette nouveauté dans l’exercice professionnel peut procurer un certain confort et permettre de se sentir plus autonome, "il est malgré tout nécessaire de maintenir un espace commun pour le travail". Un avis partagé par Laurence Breton-Kueny qui, en soulignant les risques d’isolement liés au télétravail et le fait que celui-ci peut aggraver les inégalités sociales, rappelle que "le code du travail est fait pour un exercice professionnel dans des lieux fermés dans lesquels l’entreprise maîtrise tout". Des règles régulièrement bousculées par le télétravail. Ce qui l’a amenée, pour son entreprise, à poser des conditions en lien avec ce qu’elle appelle les quatre piliers de la santé et de la qualité de vie en entreprise : avoir de saines habitudes de vie, adapter les pratiques managériales, soigner l’environnement au travail au sens large, en intégrant notamment la problématique du temps et des conditions de transport, et préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Résultat, la mise en place d’une charte fixant le rythme et les conditions du télétravail.

Limiter les effets du télétravail sur écran

D’autant que, comme l’a expliqué Amine Benyamina, le télétravail peut générer un autre dommage, l’addiction aux écrans, un sujet sur lequel il vient de pondre un rapport à la demande du président de la République visant particulièrement la jeunesse mais qui concerne tous ceux qui travaillent avec ces outils. "Le problème, ce n’est pas seulement le fait de travailler devant un écran, c’est aussi les contenus : si les écrans permettent de réduire les inégalités d’accès au savoir, le diable se cache souvent dans les contenus avec lesquels ils permettent d’entrer en contact, avec notamment les effets pervers des algorithmes".

D’où l’importance, selon lui, de respecter des règles de vie nécessaires pour limiter les effets négatifs du télétravail sur écran : "Il faut chaque matin se préparer comme si l’on allait physiquement à son travail, on s’arrête pour déjeuner, on sort quelques instants pour marcher et à une certaine heure, l’écran doit être fermé !", insiste-t-il.

Des difficultés pour trouver un médecin du travail

Mais cette table ronde a également abouti à un constat regrettable : si le législateur a adopté en 2022 une loi sur la santé au travail, son application se heurte encore aujourd’hui, selon tous les participants, à un obstacle majeur, la difficulté à trouver un médecin du travail. "Je suis une DRH heureuse, a ainsi souligné Laurence Breton-Kueny, je dispose d’un service médical avec un médecin et une assistante sociale, mais dans beaucoup de structures professionnelles, il n’y a pas toujours des intervenants pour accompagner les actions visant à assurer la santé et la qualité de vie au travail".